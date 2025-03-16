Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий
Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News.
"Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности", — ответил он на просьбу пояснить свои предыдущие высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса обсуждаются территориальные вопросы.
Зеленский сделал новое заявление о территориях
Вчера, 08:28
Кроме того, как отметил Уолтц, Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира.
Он также затронул тему возможного вступления постсоветской республики в НАТО, назвав его крайне маловероятным.
"Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", — указал советник главы Белого дома.
Президент США не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Штаты будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше".
При этом американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37