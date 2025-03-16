Рейтинг@Mail.ru
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 16.03.2025 (обновлено: 19:22 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/tramp-2005351816.html
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий - РИА Новости, 16.03.2025
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий
Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:37:00+03:00
2025-03-16T19:22:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
украина
дональд трамп
майк уолтц
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News."Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности", — ответил он на просьбу пояснить свои предыдущие высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса обсуждаются территориальные вопросы.Кроме того, как отметил Уолтц, Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира.Он также затронул тему возможного вступления постсоветской республики в НАТО, назвав его крайне маловероятным."Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", — указал советник главы Белого дома.Президент США не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Штаты будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше".При этом американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html
https://ria.ru/20250310/rubio-2004197058.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c19c0f06d121094149f69b0c140933aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, майк уолтц, владимир зеленский, владимир путин, нато, россия, дмитрий песков
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий

Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News.
"Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности", — ответил он на просьбу пояснить свои предыдущие высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса обсуждаются территориальные вопросы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Зеленский сделал новое заявление о территориях
Вчера, 08:28
Кроме того, как отметил Уолтц, Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира.
Он также затронул тему возможного вступления постсоветской республики в НАТО, назвав его крайне маловероятным.
"Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", — указал советник главы Белого дома.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
10 марта, 22:29
Президент США не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Штаты будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше".
При этом американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампМайк УолтцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала