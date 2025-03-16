https://ria.ru/20250316/tramp-2005351816.html

Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий

Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий - РИА Новости, 16.03.2025

Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий

Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:37:00+03:00

2025-03-16T17:37:00+03:00

2025-03-16T19:22:00+03:00

в мире

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украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет предполагать ее отказ от территорий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News."Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности", — ответил он на просьбу пояснить свои предыдущие высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса обсуждаются территориальные вопросы.Кроме того, как отметил Уолтц, Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира.Он также затронул тему возможного вступления постсоветской республики в НАТО, назвав его крайне маловероятным."Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", — указал советник главы Белого дома.Президент США не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Штаты будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше".При этом американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html

https://ria.ru/20250310/rubio-2004197058.html

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