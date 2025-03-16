https://ria.ru/20250316/tramp-2005303110.html

В ЕЦБ рассказали о последствиях действий Трампа на мировую экономику

В ЕЦБ рассказали о последствиях действий Трампа на мировую экономику - РИА Новости, 16.03.2025

В ЕЦБ рассказали о последствиях действий Трампа на мировую экономику

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что политика администрации президента США Дональда Трамп вносит больше... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:00:00+03:00

2025-03-16T12:00:00+03:00

2025-03-16T12:00:00+03:00

экономика

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луис де гиндос

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европейский центральный банк

евросоюз

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что политика администрации президента США Дональда Трамп вносит больше неопределенности в мировую экономическую ситуацию, чем ранее это сделала пандемия COVID-19. "Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии. Что мы видим, так это то, что новая администрация США не особо открыта к продолжению мультилатерализма (многостороннего сотрудничества - ред.), которая направлена на сотрудничество между разными юрисдикциями и поиск общих решений для общих проблем. Это очень важное изменение и большой источник неопределенности", - заявил вице-президент ЕЦБ в интервью британской газете Times. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002233933.html

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экономика, сша, канада, китай, луис де гиндос, дональд трамп, европейский центральный банк, евросоюз