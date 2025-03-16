Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ
NYT: Трамп воздерживается от продвигаемых советниками кардинальных мер в Йемене
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
"Некоторые помощники по национальной безопасности выступают за еще более агрессивную кампанию, которая может привести к тому, что хуситы, по сути, потеряют контроль над значительной частью севера страны. Однако Трамп пока не одобрил эту стратегию, опасаясь втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке, которого он обещал избежать во время своей предвыборной кампании", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников США.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.