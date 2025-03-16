Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/tramp-2005274727.html
Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ
Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:28:00+03:00
2025-03-16T05:28:00+03:00
в мире
сша
йемен
сана
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Некоторые помощники по национальной безопасности выступают за еще более агрессивную кампанию, которая может привести к тому, что хуситы, по сути, потеряют контроль над значительной частью севера страны. Однако Трамп пока не одобрил эту стратегию, опасаясь втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке, которого он обещал избежать во время своей предвыборной кампании", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников США. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html
сша
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп
В мире, США, Йемен, Сана, Дональд Трамп
Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ

NYT: Трамп воздерживается от продвигаемых советниками кардинальных мер в Йемене

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Вчера, 23:53
"Некоторые помощники по национальной безопасности выступают за еще более агрессивную кампанию, которая может привести к тому, что хуситы, по сути, потеряют контроль над значительной частью севера страны. Однако Трамп пока не одобрил эту стратегию, опасаясь втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке, которого он обещал избежать во время своей предвыборной кампании", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников США.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену
04:45
 
В миреСШАЙеменСанаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала