https://ria.ru/20250316/tramp-2005274727.html

Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ

Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:28:00+03:00

2025-03-16T05:28:00+03:00

2025-03-16T05:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более кардинальных мер в Йемене, которые продвигают его помощники, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Некоторые помощники по национальной безопасности выступают за еще более агрессивную кампанию, которая может привести к тому, что хуситы, по сути, потеряют контроль над значительной частью севера страны. Однако Трамп пока не одобрил эту стратегию, опасаясь втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке, которого он обещал избежать во время своей предвыборной кампании", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников США. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.

https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html

https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп