Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену
Белый дом: Трамп лично наблюдает за ударами авиации США по Йемену
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично наблюдает за ударами американской военной авиации по Йемену, следует из публикации, размещенной в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
Публикация Белого дома в Х сопровождается фотографиями Трампа. На одной из них американский лидер изображен в наушниках с микрофоном, тогда как на другой он показан смотрящим в монитор.
"Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские суда и предотвратить террористические угрозы", - говорится в публикации.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.