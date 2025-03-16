https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html

Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену

Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025

Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену

Президент США Дональд Трамп лично наблюдает за ударами американской военной авиации по Йемену, следует из публикации, размещенной в официальном аккаунте Белого... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:45:00+03:00

2025-03-16T04:45:00+03:00

2025-03-16T04:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично наблюдает за ударами американской военной авиации по Йемену, следует из публикации, размещенной в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Публикация Белого дома в Х сопровождается фотографиями Трампа. На одной из них американский лидер изображен в наушниках с микрофоном, тогда как на другой он показан смотрящим в монитор. "Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские суда и предотвратить террористические угрозы", - говорится в публикации. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005272306.html

https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп