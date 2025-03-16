В Крыму призвали Зеленского не спекулировать на вопросе территорий
Чегринец призвал Зеленского прекратить спекулировать на вопросе территорий
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец призвал Владимира Зеленского прекратить спекулировать на вопросе территориальных уступок, так как вопрос территорий окончательно решен на референдумах в 2014 и 2022 годах.
Ранее Зеленский назвал вопрос территорий сложным, его слова приводит издание New York Post. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.
"Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен. Решен в строгом соблюдении основ международного права. Сначала в 2014 году, когда Крым провел референдум и воссоединился с Россией, а затем этот путь повторили еще четыре исторически российских региона", - сказал Чегринец РИА Новости.
"Крымский пример самоопределения наций – важен для всего мира. Сейчас по этому пути идет Гренландия и другие территории. А что касается Зеленского, то его роль сыграна. Это уже сбитый летчик", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.