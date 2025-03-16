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В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/telo-2005385078.html
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины - РИА Новости, 16.03.2025
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины
Тело расстрелянной ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде, сообщил РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:44:00+03:00
2025-03-16T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
происшествия
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КУРСК, 16 мар - РИА Новости. Тело расстрелянной ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде, сообщил РИА Новости экс-глава Суджанского района Александр Богачев. В августе прошлого года житель Суджи Артём Кузнецов рассказал РИА Новости, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они эвакуировались с сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и мамой. Женщина получила смертельное ранение, по пути в больницу она скончалась. На протяжении семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном ВСУ городе. "Да, мы нашли. У неё на левом предплечье татуировка, и спросил у мужа, в чем она была одета. Также главврач подтвердил, где (в больнице-ред.) лежало её тело", - сообщил Богачев в беседе с корреспондентом РИА Новости. Ранее бывший глава Суджанского района Курской области Богачев, покинувший свой пост в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны местного населения, рассказал РИА Новости, что был ранен во время проведения эвакуации жителей Суджи. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
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суджа, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Происшествия
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины

Богачев: в Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в освобожденной Судже
Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 16 мар - РИА Новости. Тело расстрелянной ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде, сообщил РИА Новости экс-глава Суджанского района Александр Богачев.
В августе прошлого года житель Суджи Артём Кузнецов рассказал РИА Новости, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ, когда они эвакуировались с сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и мамой. Женщина получила смертельное ранение, по пути в больницу она скончалась. На протяжении семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном ВСУ городе.
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"Да, мы нашли. У неё на левом предплечье татуировка, и спросил у мужа, в чем она была одета. Также главврач подтвердил, где (в больнице-ред.) лежало её тело", - сообщил Богачев в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее бывший глава Суджанского района Курской области Богачев, покинувший свой пост в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны местного населения, рассказал РИА Новости, что был ранен во время проведения эвакуации жителей Суджи.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьПроисшествия
 
 
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