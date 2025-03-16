https://ria.ru/20250316/syn-2005311515.html

Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу

Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу - РИА Новости, 16.03.2025

Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу

Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко взяли под стражу, заявили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:07:00+03:00

2025-03-16T13:07:00+03:00

2025-03-16T15:33:00+03:00

брянская область

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005315682_0:125:2290:1413_1920x0_80_0_0_4005996c097e47167b3b8365ab04444a.jpg

ТУЛА, 16 мар — РИА Новости. Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко взяли под стражу, заявили в пресс-службе регионального управления СК России."Сын бывшего заместителя губернатора Брянской области, обвиняемый в посредничестве в получении взятки, заключен под стражу (часть четвертая статьи 291.1 УК России)", — говорится в публикации.В пятницу ведомство сообщило о задержании его отца по делу о получении взятки.По версии следствия, задержанный курировал с 2019-го по 2021 год строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов в Брянской области, получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты.Всего бывшему замгубернатора передали четыре миллиона рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов.В СК России считают, что часть взяток бывший замгубернатора получал через сына, выступавшего в качестве посредника. Ему предъявили обвинение. Обоих фигурантов заключили под стражу до 13 мая.

https://ria.ru/20250314/rostov-2004944035.html

https://ria.ru/20250314/prigovor-2004964690.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)