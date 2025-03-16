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Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу
Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу - РИА Новости, 16.03.2025
Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу
Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко взяли под стражу, заявили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:07:00+03:00
2025-03-16T13:07:00+03:00
2025-03-16T15:33:00+03:00
брянская область
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ТУЛА, 16 мар — РИА Новости. Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко взяли под стражу, заявили в пресс-службе регионального управления СК России."Сын бывшего заместителя губернатора Брянской области, обвиняемый в посредничестве в получении взятки, заключен под стражу (часть четвертая статьи 291.1 УК России)", — говорится в публикации.В пятницу ведомство сообщило о задержании его отца по делу о получении взятки.По версии следствия, задержанный курировал с 2019-го по 2021 год строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов в Брянской области, получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты.Всего бывшему замгубернатора передали четыре миллиона рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов.В СК России считают, что часть взяток бывший замгубернатора получал через сына, выступавшего в качестве посредника. Ему предъявили обвинение. Обоих фигурантов заключили под стражу до 13 мая.
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брянская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Брянская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу
Сына экс-замгубернатора Брянской области обвинили в посредничестве при взятке