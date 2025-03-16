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Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны - РИА Новости, 16.03.2025
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07:26 16.03.2025 (обновлено: 14:57 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/sud-2005278033.html
Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны
Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны - РИА Новости, 16.03.2025
Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны
Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:26:00+03:00
2025-03-16T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов. Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали. Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями. Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными. Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца. "Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованны, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства", —уточняется в документах. В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу России, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство. Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства. Сумма не сообщается.
https://ria.ru/20250107/sobaka-1992708311.html
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россия, общество
Россия, Общество
Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

В Москве суд заставил дочерей умершего вернуть родным затраты на похороны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов.
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Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали.
Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями.
Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.
Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца.
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"Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованны, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства", —уточняется в документах.
В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу России, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство.
Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства.
Сумма не сообщается.
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