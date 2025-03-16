https://ria.ru/20250316/sud-2005278033.html

Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны - РИА Новости, 16.03.2025

Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:26:00+03:00

2025-03-16T07:26:00+03:00

2025-03-16T14:57:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов. Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали. Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями. Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными. Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца. "Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованны, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства", —уточняется в документах. В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу России, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство. Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства. Сумма не сообщается.

https://ria.ru/20250107/sobaka-1992708311.html

https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество