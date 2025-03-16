https://ria.ru/20250316/starbucks-2005378103.html

Жителю Калифорнии присудили 50 миллионов долларов из-за чая в Starbucks

Жителю Калифорнии присудили 50 миллионов долларов из-за чая в Starbucks - РИА Новости, 16.03.2025

Жителю Калифорнии присудили 50 миллионов долларов из-за чая в Starbucks

Жителю Калифорнии, работавшему водителем в службе доставки, присудили выплату компенсации в размере 50 миллионов долларов из-за халатного обращения работников... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:58:00+03:00

2025-03-16T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жителю Калифорнии, работавшему водителем в службе доставки, присудили выплату компенсации в размере 50 миллионов долларов из-за халатного обращения работников заведения компании Starbucks с горячим чаем, сообщает телеканал NBC. По данным телеканала, пострадавший водитель Майкл Гарсия подал на заведение в суд после того, как приехал забрать заказ в феврале 2020 года в Starbucks в Лос-Анджелесе,. Тогда горячий чай пролился ему на колени, при этом крышка одного из напитков отскочила. Согласно NBC, мужчина получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи. Как пишет телеканал, адвокаты пострадавшего заявляли, что сотрудник, выдавший заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов. "Водителю службы доставки из Калифорнии присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные решили, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания Starbucks заявила о своём намерении подать апелляцию, выразив несогласие с решением присяжных о ее виновности. "Мы считаем присужденную компенсацию чрезмерной", - приводит телеканал заявление компании. Адвокат пострадавшего при этом отметил, что никакие деньги не смогут компенсировать "неизгладимый катастрофический ущерб", который был нанесен Гарсии.

https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, майкл гарсия, nbc