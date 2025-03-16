Жителю Калифорнии присудили 50 миллионов долларов из-за чая в Starbucks
Жителю Калифорнии присудили компенсацию в 50 млн долларов из-за чая в Starbucks
Вывеска кофейни Starbucks . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жителю Калифорнии, работавшему водителем в службе доставки, присудили выплату компенсации в размере 50 миллионов долларов из-за халатного обращения работников заведения компании Starbucks с горячим чаем, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, пострадавший водитель Майкл Гарсия подал на заведение в суд после того, как приехал забрать заказ в феврале 2020 года в Starbucks в Лос-Анджелесе,. Тогда горячий чай пролился ему на колени, при этом крышка одного из напитков отскочила. Согласно NBC, мужчина получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи. Как пишет телеканал, адвокаты пострадавшего заявляли, что сотрудник, выдавший заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов.
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"Водителю службы доставки из Калифорнии присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные решили, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания Starbucks заявила о своём намерении подать апелляцию, выразив несогласие с решением присяжных о ее виновности.
"Мы считаем присужденную компенсацию чрезмерной", - приводит телеканал заявление компании.
Адвокат пострадавшего при этом отметил, что никакие деньги не смогут компенсировать "неизгладимый катастрофический ущерб", который был нанесен Гарсии.
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