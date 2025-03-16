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Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине
США могут принять различные меры в отношении России в случае ее отказа от перемирия на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:27:00+03:00
2025-03-16T19:27:00+03:00
2025-03-16T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США могут принять различные меры в отношении России в случае ее отказа от перемирия на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News."Определенно, рассматриваются все варианты", — ответил он на соответствующий вопрос.В четверг глава американского минфина Скотт Бессент заявил телеканалу CNBC, что США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политику антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой.
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в мире, сша, украина, россия, майк уолтц, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине
Уолтц: США могут принять меры в отношении России в случае отказа от перемирия