Рейтинг@Mail.ru
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 16.03.2025 (обновлено: 19:29 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ssha-2005365237.html
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине
США могут принять различные меры в отношении России в случае ее отказа от перемирия на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:27:00+03:00
2025-03-16T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
майк уолтц
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_e169b484ca386e31c0a25a768fbde46e.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США могут принять различные меры в отношении России в случае ее отказа от перемирия на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News."Определенно, рассматриваются все варианты", — ответил он на соответствующий вопрос.В четверг глава американского минфина Скотт Бессент заявил телеканалу CNBC, что США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политику антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой.
https://ria.ru/20250316/tramp-2005351816.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe89a03c1ac754a88470f7614184d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, майк уолтц, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп
Уолтц рассказал о мерах для достижения перемирия на Украине

Уолтц: США могут принять меры в отношении России в случае отказа от перемирия

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США могут принять различные меры в отношении России в случае ее отказа от перемирия на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
«
"Определенно, рассматриваются все варианты", — ответил он на соответствующий вопрос.
В четверг глава американского минфина Скотт Бессент заявил телеканалу CNBC, что США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политику антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой.
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Уолтц анонсировал отказ Украины от территорий
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМайк УолтцДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала