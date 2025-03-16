Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине
Журналист Фази высмеял Макрона после его призыва к России заключить перемирие
© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о заключении перемирия на Украине.
В пятницу французский лидер заявил, что Россия должна принять предложение США о прекращении огня.
"В Москве, наверное, перепугались", — написал Фази.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.