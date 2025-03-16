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Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 16.03.2025 (обновлено: 17:25 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html
Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине
Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине
Американский журналист Томас Фази высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о заключении перемирия на Украине. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:58:00+03:00
2025-03-16T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
франция
украина
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о заключении перемирия на Украине.В пятницу французский лидер заявил, что Россия должна принять предложение США о прекращении огня."В Москве, наверное, перепугались", — написал Фази.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005344381.html
https://ria.ru/20250316/konflikt-2005342505.html
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в мире, сша, франция, украина, россия, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Франция, Украина, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине

Журналист Фази высмеял Макрона после его призыва к России заключить перемирие

© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о заключении перемирия на Украине.
В пятницу французский лидер заявил, что Россия должна принять предложение США о прекращении огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Киеве раскрыли, что США и Россия сделали с Зеленским
Вчера, 16:35
Москве, наверное, перепугались", — написал Фази.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.
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Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАФранцияУкраинаРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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