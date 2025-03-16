https://ria.ru/20250316/ssha-2005273445.html
США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами
США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 16.03.2025
США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами
США направили эскадренный миноносец USS Gravely к южной границе страны для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами, заявило Северное командование ВС США. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:49:00+03:00
2025-03-16T04:49:00+03:00
2025-03-16T05:01:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США направили эскадренный миноносец USS Gravely к южной границе страны для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами, заявило Северное командование ВС США."Развертывание USS Gravely внесет вклад в миссию Северного командования США на южной границе в рамках скоординированных усилий министерства обороны в ответ на указ президента", - говорится в релизе Северного командования.На борту эсминца будет находиться подразделение береговой охраны США с опытом боевых операций, а также операций по борьбе с пиратами, террористами и нелегальными мигрантами.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами
США направили эсминец к южной границе для помощи в борьбе с мигрантами
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США направили эскадренный миноносец USS Gravely к южной границе страны для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами, заявило Северное командование ВС США.
"Развертывание USS Gravely внесет вклад в миссию Северного командования США
на южной границе в рамках скоординированных усилий министерства обороны в ответ на указ президента", - говорится в релизе Северного командования.
На борту эсминца будет находиться подразделение береговой охраны США с опытом боевых операций, а также операций по борьбе с пиратами, террористами и нелегальными мигрантами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.