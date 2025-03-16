https://ria.ru/20250316/ssha-2005273445.html

США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами

США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 16.03.2025

США направили эсминец для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами

США направили эскадренный миноносец USS Gravely к южной границе страны для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами, заявило Северное командование ВС США. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:49:00+03:00

2025-03-16T04:49:00+03:00

2025-03-16T05:01:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923258544_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_0b6ec4c0ad8e378cd631c3f3a043d0c3.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США направили эскадренный миноносец USS Gravely к южной границе страны для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами, заявило Северное командование ВС США."Развертывание USS Gravely внесет вклад в миссию Северного командования США на южной границе в рамках скоординированных усилий министерства обороны в ответ на указ президента", - говорится в релизе Северного командования.На борту эсминца будет находиться подразделение береговой охраны США с опытом боевых операций, а также операций по борьбе с пиратами, террористами и нелегальными мигрантами.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша