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Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:37:00+03:00
2025-03-16T03:37:00+03:00
2025-03-16T03:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене."Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов", - отметили в ведомстве.Ранее американское Центральное командование сообщило, что США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла". Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Госсекретарь Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов