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Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов

Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025

Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов

Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:37:00+03:00

2025-03-16T03:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене."Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов", - отметили в ведомстве.Ранее американское Центральное командование сообщило, что США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла". Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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