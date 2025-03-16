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Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025
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03:37 16.03.2025 (обновлено: 03:53 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ssha-2005270673.html
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:37:00+03:00
2025-03-16T03:53:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене."Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов", - отметили в ведомстве.Ранее американское Центральное командование сообщило, что США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла". Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html
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в мире, сша, йемен, государственный департамент сша, марко рубио, ансар алла, сергей лавров, россия, дональд трамп
В мире, США, Йемен, Государственный департамент США, Марко Рубио, Ансар Алла, Сергей Лавров, Россия, Дональд Трамп
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов

Госсекретарь Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лаврова проинформировал российского министра об операции США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.
"Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов", - отметили в ведомстве.
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
03:22
Ранее американское Центральное командование сообщило, что США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла". Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Вчера, 23:53
 
В миреСШАЙеменГосударственный департамент СШАМарко РубиоАнсар АллаСергей ЛавровРоссияДональд Трамп
 
 
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