Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает
Почти весь персонал Голоса Америки отправили в административные отпуска
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Почти весь персонал "Голоса Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом) в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ "замолкает", заявил его директор Майкл Абрамовиц в социальной сети LinkedIn.
"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал "Голоса Америки" - более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - был отправлен в административный отпуск. И я в том числе", - говорится в заявлении Абрамовица.
Он также отметил, что "Голосу Америки" требуется реформа, а решение отстранить всех сотрудников от работы делает невозможным продолжение "миссии" данного СМИ.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки". Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом.