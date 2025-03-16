https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html

Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает

Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает - РИА Новости, 16.03.2025

Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает

Почти весь персонал "Голоса Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом) в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:34:00+03:00

2025-03-16T02:34:00+03:00

2025-03-16T02:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Почти весь персонал "Голоса Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом) в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ "замолкает", заявил его директор Майкл Абрамовиц в социальной сети LinkedIn."Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал "Голоса Америки" - более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - был отправлен в административный отпуск. И я в том числе", - говорится в заявлении Абрамовица.Он также отметил, что "Голосу Америки" требуется реформа, а решение отстранить всех сотрудников от работы делает невозможным продолжение "миссии" данного СМИ.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки". Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005263489.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, илон маск