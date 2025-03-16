Власти США прекратили финансирование "Радио Свобода"*
Власти США прекратили финансирование Радио Свободная Европа/Радио Свобода
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода"* в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода"* в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти США прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
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"Сегодня Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, что действие федерального грантового соглашения, финансирующего (его - ред.) глобальные операции, было прекращено", - говорится в тексте заявления.
Телеканал ABC ранее сообщил, что американские сотрудники "Голоса Америки"** начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая USAGM.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.