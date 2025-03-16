https://ria.ru/20250316/ssha-2005263489.html

Власти США прекратили финансирование "Радио Свобода"*

Власти США прекратили финансирование "Радио Свобода"* - РИА Новости, 16.03.2025

Власти США прекратили финансирование "Радио Свобода"*

Власти США прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:06:00+03:00

2025-03-16T02:06:00+03:00

2025-03-16T02:06:00+03:00

сша

россия

дональд трамп

илон маск

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти США прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Сегодня Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, что действие федерального грантового соглашения, финансирующего (его - ред.) глобальные операции, было прекращено", - говорится в тексте заявления. Телеканал ABC ранее сообщил, что американские сотрудники "Голоса Америки"** начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая USAGM. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250209/mask-1998296652.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, дональд трамп, илон маск, в мире