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Суд в США приостановил решение Трампа о депортации по закону XVIII века
Суд в США приостановил решение Трампа о депортации по закону XVIII века - РИА Новости, 16.03.2025
Суд в США приостановил решение Трампа о депортации по закону XVIII века
Судья американского столичного округа Колумбия распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:00:00+03:00
2025-03-16T02:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Судья американского столичного округа Колумбия распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала администрация президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство указывает, что Трамп в субботу объявил о своем решении задействовать закон военного времени от 1798 года. Как отмечается, закон расширяет полномочия президента США для "ускорения массовых депортаций". "Главный судья округа Колумбия Джеймс Боасберг одобрил введение временного запрета (сроком - ред.) в 14 дней на депортацию в рамках закона (1798 года - ред.) пяти венесуэльцев, которые уже содержатся под стражей в иммиграционной службе и считают, что их хотят депортировать", - говорится в сообщении агентства. По словам судьи, его решение было основано на стремлении "сохранить статус-кво". Как отмечается, соответствующий иск в субботу подали две американские некоммерческие организации. Согласно данным агентства, Боасберг также назначил дополнительные слушания, чтобы определить, следует ли распространить действие постановления об отмене депортации на всех венесуэльцев в США. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250313/ssha-2004649307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Суд в США приостановил решение Трампа о депортации по закону XVIII века
Судья в Колумбии отложил депортацию пяти человек на основании закона 1798 года
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Судья американского столичного округа Колумбия распорядился временно отложить депортацию пяти венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала администрация президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Агентство указывает, что Трамп
в субботу объявил о своем решении задействовать закон военного времени от 1798 года. Как отмечается, закон расширяет полномочия президента США
для "ускорения массовых депортаций".
"Главный судья округа Колумбия Джеймс Боасберг одобрил введение временного запрета (сроком - ред.) в 14 дней на депортацию в рамках закона (1798 года - ред.) пяти венесуэльцев, которые уже содержатся под стражей в иммиграционной службе и считают, что их хотят депортировать", - говорится в сообщении агентства.
По словам судьи, его решение было основано на стремлении "сохранить статус-кво". Как отмечается, соответствующий иск в субботу подали две американские некоммерческие организации.
Согласно данным агентства, Боасберг также назначил дополнительные слушания, чтобы определить, следует ли распространить действие постановления об отмене депортации на всех венесуэльцев в США.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.