https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005385263.html

Симоньян оценила действия российских военных в Курской области

Симоньян оценила действия российских военных в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Симоньян оценила действия российских военных в Курской области

Российские бойцы сражаются самоотверженно, потому что им есть что защищать, в том числе поэтому они зашли по газовой трубе в тыл противника в Курской области во РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:48:00+03:00

2025-03-16T22:48:00+03:00

2025-03-16T23:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

суджа

маргарита симоньян

евросоюз

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Российские бойцы сражаются самоотверженно, потому что им есть что защищать, в том числе поэтому они зашли по газовой трубе в тыл противника в Курской области во время операции "Поток", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Наши парни идут в трубу, потому что они спасают своих. Они бьются за свое. У них мотивация другая. А эти — за что будут там? Ну за что? За те несколько сотен евро, которые им предоставят? Мигрантов, допустим, они туда пошлют, предоставят им гражданство. Но это не та категория людей, и не та ситуация, и не то у них настроение, чтобы так биться", — сказала она, оценивая мотивацию военных, которых некоторые страны ЕС планируют направить на Украину. Симоньян также выразила мнение, что операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы и напишут книги."Думаю, этот поход через трубу войдет в историю, в учебники. Я очень надеюсь, что будут сняты фильмы, написаны книги и стихи. В голове не укладывается вся ирония происходящего, когда заходит "Ахмат" и русская женщина в Курской области на полуукраинском суржике, на котором на Кубани говорят, падает буквально и говорит: "Риднинькие, спасибо, наши", — рассказал медиаменеджер. По ее словам, один парень, киргиз, давно жил и работал в России, пошел на СВО, когда она началось. "В Киргизии ему грозил срок — десять лет, он сейчас один из тех, кто освобождает нашу землю в Курской области, и это видео, когда он заходит в те дома, и они растерянные стоят - киргиз заходит, они ничего не могут понять. Он говорит им: "Не бойтесь, мы русские". И они в слезах", — добавила главред.Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.

https://ria.ru/20250316/voennye-2005385654.html

https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html

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россия

суджа

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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток" Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". 2025-03-16T22:48 true PT3M39S

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украина, россия, суджа, маргарита симоньян, евросоюз, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, курская область, владимир соловьев (телеведущий)