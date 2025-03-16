https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005315549.html
ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:31:00+03:00
2025-03-16T13:31:00+03:00
2025-03-16T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда поранслужбы Украины в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении