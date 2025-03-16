https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005315549.html

ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ потеряли до 70 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:31:00+03:00

2025-03-16T13:31:00+03:00

2025-03-16T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда поранслужбы Украины в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность