https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005314947.html

ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:27:00+03:00

2025-03-16T13:27:00+03:00

2025-03-16T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, уничтожен склад материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф