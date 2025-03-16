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ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 16.03.2025 (обновлено: 14:00 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005314947.html
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:27:00+03:00
2025-03-16T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, уничтожен склад материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 305 боевиков и танк в зоне действия "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, уничтожен склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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