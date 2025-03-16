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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:23:00+03:00
2025-03-16T13:23:00+03:00
2025-03-16T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 240 боевиков и РСЗО "Град" в зоне действий "Запада" за сутки