https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005314135.html

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:23:00+03:00

2025-03-16T13:23:00+03:00

2025-03-16T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф