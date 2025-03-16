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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 16.03.2025 (обновлено: 14:00 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005314135.html
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:23:00+03:00
2025-03-16T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 240 боевиков и РСЗО "Град" в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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