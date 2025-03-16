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Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
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05:13 16.03.2025
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Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:13:00+03:00
2025-03-16T05:13:00+03:00
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Противник также потерял девять минометных расчетов и роботизированную платформу. Кроме того, расчетами ПВО уничтожены 13 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дарья Буймова
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вооруженные силы украины, безопасность
Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА

Бойцы Запада пленили двоих военных ВСУ и уничтожили 28 пунктов управления БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Противник также потерял девять минометных расчетов и роботизированную платформу. Кроме того, расчетами ПВО уничтожены 13 беспилотников самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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