https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005274179.html

Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА

Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:13:00+03:00

2025-03-16T05:13:00+03:00

2025-03-16T05:13:00+03:00

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Противник также потерял девять минометных расчетов и роботизированную платформу. Кроме того, расчетами ПВО уничтожены 13 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность