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Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:13:00+03:00
2025-03-16T05:13:00+03:00
2025-03-16T05:13:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Противник также потерял девять минометных расчетов и роботизированную платформу. Кроме того, расчетами ПВО уничтожены 13 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" уничтожили 28 пунктов управления БПЛА
Бойцы Запада пленили двоих военных ВСУ и уничтожили 28 пунктов управления БПЛА