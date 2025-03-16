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Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 16.03.2025 (обновлено: 04:47 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005272751.html
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке - РИА Новости, 16.03.2025
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке
Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:39:00+03:00
2025-03-16T04:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, с позывным "Тарик". Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Боец "Ахмата" с позывным "Гостуха" сообщил РИА Новости, что ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами. "Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения – ред.), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать – ред.), мирные, не мирные (цели – ред.)", - рассказал боец "Ахмата".
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курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке

Боец с позывным Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в Зазулевке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля Козак ВСУ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, с позывным "Тарик".
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Боец "Ахмата" с позывным "Гостуха" сообщил РИА Новости, что ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами.
"Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения – ред.), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать – ред.), мирные, не мирные (цели – ред.)", - рассказал боец "Ахмата".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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