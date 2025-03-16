Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке
Боец с позывным Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в Зазулевке
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, с позывным "Тарик".
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Боец "Ахмата" с позывным "Гостуха" сообщил РИА Новости, что ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами.
"Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения – ред.), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать – ред.), мирные, не мирные (цели – ред.)", - рассказал боец "Ахмата".
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