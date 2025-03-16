https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005272751.html

Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке

Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке - РИА Новости, 16.03.2025

Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке

Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:39:00+03:00

2025-03-16T04:39:00+03:00

2025-03-16T04:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174796_0:191:2687:1702_1920x0_80_0_0_8eba50eed73a2d4c984b372f87a1edc6.jpg

ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Танк и минометы ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки "Север" ВС РФ, с позывным "Тарик". Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Боец "Ахмата" с позывным "Гостуха" сообщил РИА Новости, что ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами. "Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения – ред.), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать – ред.), мирные, не мирные (цели – ред.)", - рассказал боец "Ахмата".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность