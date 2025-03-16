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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:00 16.03.2025 (обновлено: 18:50 17.03.2025)
https://ria.ru/20250316/sobjanin-2005568360.html
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T18:00:00+03:00
2025-03-17T18:50:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником - днём красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаёте в столице. Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов - с этими задачами вы отлично справляетесь, превращая Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира", - написал мэр в своем Telegram-канале. Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение эффективно решать задачи любой сложности.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Москвы Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира.
"Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником - днём красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаёте в столице. Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов - с этими задачами вы отлично справляетесь, превращая Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение эффективно решать задачи любой сложности.
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14 марта, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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