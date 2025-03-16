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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T18:00:00+03:00
2025-03-16T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником - днём красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаёте в столице. Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов - с этими задачами вы отлично справляетесь, превращая Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира", - написал мэр в своем Telegram-канале. Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение эффективно решать задачи любой сложности.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира.
"Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником - днём красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаёте в столице. Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов - с этими задачами вы отлично справляетесь, превращая Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение эффективно решать задачи любой сложности.