https://ria.ru/20250316/sobjanin-2005568360.html

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.03.2025

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-16T18:00:00+03:00

2025-03-16T18:00:00+03:00

2025-03-17T18:50:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что они превращают Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником - днём красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаёте в столице. Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, капремонт жилых домов - с этими задачами вы отлично справляетесь, превращая Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира", - написал мэр в своем Telegram-канале. Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение эффективно решать задачи любой сложности.

https://realty.ria.ru/20250314/moskva-2004699125.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин