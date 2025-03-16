https://ria.ru/20250316/sobaki-2005269815.html

Кинолог рассказал, как собаки помогают людям

Кинолог рассказал, как собаки помогают людям - РИА Новости, 16.03.2025

Кинолог рассказал, как собаки помогают людям

Собаки давно стали не только друзьями человека, но и настоящими помощниками, причем не только спасателями или полицейскими, но и терапевтами, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:31:00+03:00

2025-03-16T03:31:00+03:00

2025-03-16T05:44:00+03:00

общество

россия

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Собаки давно стали не только друзьями человека, но и настоящими помощниками, причем не только спасателями или полицейскими, но и терапевтами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Некоторые до сих пор считают канистерапию чем-то скорее мистическим и несерьезным, нежели строго медицинским. Однако результаты работы с собаками-канистерапевтами действительно поражают. Канистерапия однозначно помогает, этому способствует уникальная возможность собаки понимать и помогать человеку без слов, отдаваясь этому процессу на все сто процентов", — сказал он.Голубев рассказал, что канистерапия, то есть метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак, — относительно новое направление, и в России оно стало развиваться только недавно. Основы для современных методов канистерапии заложил в 1960 году американский детский психиатр Борис Левинсон, который изучал влияние взаимодействия с собаками на лечение психических расстройств у детей. Кинолог объяснил, что собаки — стайные животные, нуждаются в обществе и поэтому как никто подходят для совместной работы с человеком.Канистерапия комплексно воздействует на организм, стимулирует умственное и физическое развитие, благодаря чему можно корректировать отклонения, например, в развитии мелкой моторики, рассказал Голубев. Во время сеанса канистерапевту помогает специально обученный пес, который взаимодействует с пациентом и вовлекает его в процесс. Терапевтический эффект, по словам кинолога, достигается за счет совместных игр, кормления, тактильных взаимодействий типа поглаживания и расчесывания.Кроме того, реабилитация с помощью собак-терапевтов помогает детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, детям с аутизмом и расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, детям с тяжелыми и множественными нарушениями, добавил он. Также канистерапевты могут работать и со взрослыми, например, с людьми с диагнозом депрессия, пожилыми людьми в домах престарелых.По словам президента РКФ, для такой работы подходят только очень дружелюбные, легко вступающие в контакт и обучаемые собаки. Кроме того, четвероногий терапевт должен спокойно относиться к воздействиям со стороны человека, доверять проводнику, быть с ним в постоянном контакте, демонстрировать абсолютное послушание в любой ситуации, и при этом быть достаточно инициативным."Собак-канистерапевтов сначала обучают на базовом курсе дрессировки, а затем переходят к освоению специальных навыков, которые будут ей необходимы в данной работе. Важно, чтобы собака любила учиться, поскольку отработка и освоение новых команд будут сопровождать ее на протяжении всей карьеры терапевта. Чем больше умеет собака, тем больше возможностей оказать помощь человеку, который в ней нуждается", — добавил кинолог.Он уточнил, что канистерапия хоть и не является волшебной таблеткой от всех болезней, помогает в некоторых случаях справиться с недугами и улучшить самочувствие. Мнение о том, что такое лечение несерьезнон, Голубев назвал заблуждением.

https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)