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СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025
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14:08 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/sk-2005320955.html
СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области
СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025
СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области
Пилот, погибший при жёсткой посадке дельтаплана на лёд в Кировской области, проводил первое его испытание после покупки, сообщает центральное межрегиональное... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:08:00+03:00
2025-03-16T14:08:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот, погибший при жёсткой посадке дельтаплана на лёд в Кировской области, проводил первое его испытание после покупки, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен. Проводится проверка. "Погибший накануне приобрел данный мотодельтаплан и решил сегодня его испытать", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области

СК: погибший при крушении дельтаплана пилот испытывал его после покупки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот, погибший при жёсткой посадке дельтаплана на лёд в Кировской области, проводил первое его испытание после покупки, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ведомство сообщило, что днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен. Проводится проверка.
"Погибший накануне приобрел данный мотодельтаплан и решил сегодня его испытать", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияКировская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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