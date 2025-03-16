https://ria.ru/20250316/sk-2005320955.html

СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области

СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025

СК раскрыл детали о гибели пилота дельтаплана в Кировской области

Пилот, погибший при жёсткой посадке дельтаплана на лёд в Кировской области, проводил первое его испытание после покупки, сообщает центральное межрегиональное... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:08:00+03:00

2025-03-16T14:08:00+03:00

2025-03-16T14:08:00+03:00

происшествия

кировская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот, погибший при жёсткой посадке дельтаплана на лёд в Кировской области, проводил первое его испытание после покупки, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен. Проводится проверка. "Погибший накануне приобрел данный мотодельтаплан и решил сегодня его испытать", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html

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происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)