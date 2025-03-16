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Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025
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13:44 16.03.2025 (обновлено: 14:25 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/sk-2005317488.html
Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области
Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025
Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области
Пилот дельтаплана погиб при жёсткий посадке на лёд в Кировской области, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:44:00+03:00
2025-03-16T14:25:00+03:00
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот дельтаплана погиб при жёсткий посадке на лёд в Кировской области, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным, днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан."В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен", - говорится в сообщении.Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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кировская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области

СК: пилот дельтаплана погиб при жесткой посадке на лёд в Кировской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот дельтаплана погиб при жёсткий посадке на лёд в Кировской области, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан.
"В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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