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Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области

Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области - РИА Новости, 16.03.2025

Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области

Пилот дельтаплана погиб при жёсткий посадке на лёд в Кировской области, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:44:00+03:00

2025-03-16T13:44:00+03:00

2025-03-16T14:25:00+03:00

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пилот дельтаплана погиб при жёсткий посадке на лёд в Кировской области, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным, днем 16 марта в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан."В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен", - говорится в сообщении.Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html

кировская область

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кировская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия