Рейтинг@Mail.ru
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 16.03.2025 (обновлено: 23:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/simonyan-2005385980.html
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м - РИА Новости, 16.03.2025
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м
Обрушившаяся на Россию в период СВО мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, заявила главный... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:53:00+03:00
2025-03-16T23:16:00+03:00
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_ce00236febc494db67d406791b354d3f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Обрушившаяся на Россию в период СВО мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она отметила, что жители Курской области рассказывают о том, что ВСУ заставляли мужчин петь гимн Украины, а потом убивали. "Ну чем они не фашисты? Конечно, не нравится никому, да и неправильно сравнивать происходящую сейчас войну с Великой Отечественной. Нельзя их сравнивать с точки зрения масштабов потерь наших, с точки зрения масштабов перелома и коренного изменения жизни и массовости страдания граждан. Но мне представляется, что с точки зрения масштаба оказываемого на нас давления, и с точки зрения массовой поддержки врага, и с точки зрения того, какой потенциал и какой арсенал на нас сейчас обрушился - это еще похлеще, чем в Великую Отечественную войну", — подчеркнула Симоньян. Она также напомнила, что в Великую Отечественную войну "Соединенные штаты Америки были на нашей стороне, Великобритания была на нашей стороне". "Япония, которая была не на нашей стороне, она все-таки была не на нашей стороне вполсилы, она все же отказала Гитлеру в открытии второго фронта", — добавила Симоньян. По ее словам, сейчас против России пошел практически весь так называемый цивилизованный мир, и "мы с ним бьемся", при этом все-таки нет массовости страданий. "Мы бьемся с не меньшей мощью, а то и большей, нежели обрушилась на нас в 1941 году", — отметила медиаменеджер. Симоньян подчеркнула, что противники России "это уже признают открыто сами", когда говорят, что, если бы не они, то "война закончилась бы через две недели". "Они уже это повторяют сами, что так и есть. Это же не война с Украиной, это же война с ними со всеми, которые сейчас мощнее, многочисленнее, чем была гитлеровская рать", — сказала она. Ранее в воскресенье жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, что стала свидетелем того, как украинские военные заставили местного жителя петь гимн Украины, а после убили его.
https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html
https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html
https://ria.ru/20250316/zaderzhanie-2005370549.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_05b14ee7ccdfdf6f612dce32f53ed69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м

Симоньян: Россия в ходе СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941 году

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Обрушившаяся на Россию в период СВО мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что жители Курской области рассказывают о том, что ВСУ заставляли мужчин петь гимн Украины, а потом убивали.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ
Вчера, 17:37
"Ну чем они не фашисты? Конечно, не нравится никому, да и неправильно сравнивать происходящую сейчас войну с Великой Отечественной. Нельзя их сравнивать с точки зрения масштабов потерь наших, с точки зрения масштабов перелома и коренного изменения жизни и массовости страдания граждан. Но мне представляется, что с точки зрения масштаба оказываемого на нас давления, и с точки зрения массовой поддержки врага, и с точки зрения того, какой потенциал и какой арсенал на нас сейчас обрушился - это еще похлеще, чем в Великую Отечественную войну", — подчеркнула Симоньян.
Она также напомнила, что в Великую Отечественную войну "Соединенные штаты Америки были на нашей стороне, Великобритания была на нашей стороне".
"Япония, которая была не на нашей стороне, она все-таки была не на нашей стороне вполсилы, она все же отказала Гитлеру в открытии второго фронта", — добавила Симоньян.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Макрона подняли на смех в США после его слов о перемирии на Украине
Вчера, 16:58
По ее словам, сейчас против России пошел практически весь так называемый цивилизованный мир, и "мы с ним бьемся", при этом все-таки нет массовости страданий.
"Мы бьемся с не меньшей мощью, а то и большей, нежели обрушилась на нас в 1941 году", — отметила медиаменеджер.
Симоньян подчеркнула, что противники России "это уже признают открыто сами", когда говорят, что, если бы не они, то "война закончилась бы через две недели".
"Они уже это повторяют сами, что так и есть. Это же не война с Украиной, это же война с ними со всеми, которые сейчас мощнее, многочисленнее, чем была гитлеровская рать", — сказала она.
Ранее в воскресенье жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, что стала свидетелем того, как украинские военные заставили местного жителя петь гимн Украины, а после убили его.
Сотрудник МВД по ДНР о военнослужащем ВСУ, который участвовал в обстрелах Донбасса - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово
Вчера, 20:03
 
РоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала