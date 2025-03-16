https://ria.ru/20250316/simonyan-2005385980.html

Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м

Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м - РИА Новости, 16.03.2025

Симоньян: Россия на СВО столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941-м

Обрушившаяся на Россию в период СВО мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, заявила главный... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:53:00+03:00

2025-03-16T22:53:00+03:00

2025-03-16T23:16:00+03:00

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Обрушившаяся на Россию в период СВО мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она отметила, что жители Курской области рассказывают о том, что ВСУ заставляли мужчин петь гимн Украины, а потом убивали. "Ну чем они не фашисты? Конечно, не нравится никому, да и неправильно сравнивать происходящую сейчас войну с Великой Отечественной. Нельзя их сравнивать с точки зрения масштабов потерь наших, с точки зрения масштабов перелома и коренного изменения жизни и массовости страдания граждан. Но мне представляется, что с точки зрения масштаба оказываемого на нас давления, и с точки зрения массовой поддержки врага, и с точки зрения того, какой потенциал и какой арсенал на нас сейчас обрушился - это еще похлеще, чем в Великую Отечественную войну", — подчеркнула Симоньян. Она также напомнила, что в Великую Отечественную войну "Соединенные штаты Америки были на нашей стороне, Великобритания была на нашей стороне". "Япония, которая была не на нашей стороне, она все-таки была не на нашей стороне вполсилы, она все же отказала Гитлеру в открытии второго фронта", — добавила Симоньян. По ее словам, сейчас против России пошел практически весь так называемый цивилизованный мир, и "мы с ним бьемся", при этом все-таки нет массовости страданий. "Мы бьемся с не меньшей мощью, а то и большей, нежели обрушилась на нас в 1941 году", — отметила медиаменеджер. Симоньян подчеркнула, что противники России "это уже признают открыто сами", когда говорят, что, если бы не они, то "война закончилась бы через две недели". "Они уже это повторяют сами, что так и есть. Это же не война с Украиной, это же война с ними со всеми, которые сейчас мощнее, многочисленнее, чем была гитлеровская рать", — сказала она. Ранее в воскресенье жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, что стала свидетелем того, как украинские военные заставили местного жителя петь гимн Украины, а после убили его.

https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html

https://ria.ru/20250316/zaderzhanie-2005370549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)