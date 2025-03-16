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Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным - РИА Новости, 16.03.2025
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22:57 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005386177.html
Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным
Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным - РИА Новости, 16.03.2025
Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:57:00+03:00
2025-03-16T22:57:00+03:00
украина
сша
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владимир путин
маргарита симоньян
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен, поэтому трудно предположить, будут США в дальнейшем поддерживать Украину или нет. "Теперь - будет ли поддержка США? Вот тут нечего сказать, кроме того, что, как банально и смешно ни звучит, как карта ляжет. Вот фамилия, слово "Трамп" не даром переводится как "козырь". Картежный термин. Непредсказуемо это всё. На мой взгляд, может и в ту сторону развернуться, и в эту. Он человек импульсивный. Может вообще разозлиться на что-нибудь и во всём отказать. А может послушаться советов - сейчас же отовсюду летят советники по обороне - и прислушаться. Очень интересно за этим наблюдать", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом она добавила, что поведение окружения Трампа и его администрации "внушает оптимизм". Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, маргарита симоньян, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Министерство обороны США, В мире
Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным

Симоньян: нельзя предсказать будущее помощи США Украине из-захарактера Трампа

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен, поэтому трудно предположить, будут США в дальнейшем поддерживать Украину или нет.
"Теперь - будет ли поддержка США? Вот тут нечего сказать, кроме того, что, как банально и смешно ни звучит, как карта ляжет. Вот фамилия, слово "Трамп" не даром переводится как "козырь". Картежный термин. Непредсказуемо это всё. На мой взгляд, может и в ту сторону развернуться, и в эту. Он человек импульсивный. Может вообще разозлиться на что-нибудь и во всём отказать. А может послушаться советов - сейчас же отовсюду летят советники по обороне - и прислушаться. Очень интересно за этим наблюдать", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Российская нефть станет оружием Трампа
Вчера, 08:00
При этом она добавила, что поведение окружения Трампа и его администрации "внушает оптимизм".
Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину.
Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Вчера, 22:52
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции
4 марта, 11:21
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинМаргарита СимоньянМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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