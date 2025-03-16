https://ria.ru/20250316/simonjan-2005386177.html

Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным

Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным - РИА Новости, 16.03.2025

Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:57:00+03:00

2025-03-16T22:57:00+03:00

2025-03-16T22:57:00+03:00

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

маргарита симоньян

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен, поэтому трудно предположить, будут США в дальнейшем поддерживать Украину или нет. "Теперь - будет ли поддержка США? Вот тут нечего сказать, кроме того, что, как банально и смешно ни звучит, как карта ляжет. Вот фамилия, слово "Трамп" не даром переводится как "козырь". Картежный термин. Непредсказуемо это всё. На мой взгляд, может и в ту сторону развернуться, и в эту. Он человек импульсивный. Может вообще разозлиться на что-нибудь и во всём отказать. А может послушаться советов - сейчас же отовсюду летят советники по обороне - и прислушаться. Очень интересно за этим наблюдать", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом она добавила, что поведение окружения Трампа и его администрации "внушает оптимизм". Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html

https://ria.ru/20250316/voennye-2005385654.html

https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, маргарита симоньян, министерство обороны сша, в мире