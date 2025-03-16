Симоньян назвала Трампа непредсказуемым и импульсивным
Симоньян: нельзя предсказать будущее помощи США Украине из-захарактера Трампа
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что президент США Дональд Трамп очень непредсказуем и импульсивен, поэтому трудно предположить, будут США в дальнейшем поддерживать Украину или нет.
"Теперь - будет ли поддержка США? Вот тут нечего сказать, кроме того, что, как банально и смешно ни звучит, как карта ляжет. Вот фамилия, слово "Трамп" не даром переводится как "козырь". Картежный термин. Непредсказуемо это всё. На мой взгляд, может и в ту сторону развернуться, и в эту. Он человек импульсивный. Может вообще разозлиться на что-нибудь и во всём отказать. А может послушаться советов - сейчас же отовсюду летят советники по обороне - и прислушаться. Очень интересно за этим наблюдать", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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При этом она добавила, что поведение окружения Трампа и его администрации "внушает оптимизм".
Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину.
Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.