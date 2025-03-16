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Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы - РИА Новости, 16.03.2025
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19:44 16.03.2025 (обновлено: 20:03 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/simion-2005367053.html
Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы
Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы - РИА Новости, 16.03.2025
Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы
Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:44:00+03:00
2025-03-16T20:03:00+03:00
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БУХАРЕСТ, 16 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч.Заседание КСР по делу Симиона шло полтора часа."Да, утверждена, скоро будет официальный пресс-релиз,"- сказал корреспонденту РИА Новости источник в пресс-службе инстанции.Симион разместил публикацию в социальной сети Facebook*, в которой сообщает, что сделан первый шаг к победе."Сегодня был сделан шаг вперёд к возвращению демократии. Я обеспечу каждому румыну право баллотироваться в соответствии с законом! Мы вернёмся к воле румынского народа! Мы ещё не избавились от проблем, самое сложное только начинается!" — написал политик.Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html
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румыния, в мире, россия, кэлин джеорджеску, нато, сша
Румыния, В мире, Россия, Кэлин Джеорджеску, НАТО, США
Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на выборы

Конституционный суд Румынии утвердил кандидатуру Симиона на президентские выборы

© AP Photo / Andreea AlexandruДжеордже Симион
Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Джеордже Симион. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 16 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч.
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Заседание КСР по делу Симиона шло полтора часа.
"Да, утверждена, скоро будет официальный пресс-релиз,"- сказал корреспонденту РИА Новости источник в пресс-службе инстанции.
Симион разместил публикацию в социальной сети Facebook*, в которой сообщает, что сделан первый шаг к победе.
"Сегодня был сделан шаг вперёд к возвращению демократии. Я обеспечу каждому румыну право баллотироваться в соответствии с законом! Мы вернёмся к воле румынского народа! Мы ещё не избавились от проблем, самое сложное только начинается!" — написал политик.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
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