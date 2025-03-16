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В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных

В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных - РИА Новости, 16.03.2025

В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных

Депутат Госдумы Владимир Бурматов разработал законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за "самовыгул" животных, об этом он написал в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:18:00+03:00

2025-03-16T13:18:00+03:00

2025-03-16T21:37:00+03:00

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владимир бурматов

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вячеслав володин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов разработал законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за "самовыгул" животных, об этом он написал в Telegram."Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей", — заявил он.По словам политика, такая санкция будет накладываться на нарушителя, если действие не повлекло последствий для окружающих. В таком случае, отметил депутат, ответственность будет административной.Если поступок хозяев приведет к нападению животного на людей и нанесению телесных травм, ответственность, считает Бурматов, должна быть уже уголовной."Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него", — заключил депутат.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ввиду острой проблемы нападения бездомных животных на людей в некоторых субъектах России необходимо наделить регионы полномочиями для урегулирования этой ситуации.

https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html

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общество, россия, владимир бурматов, госдума рф, вячеслав володин, здоровье - общество