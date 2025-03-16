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В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
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12:42 16.03.2025 (обновлено: 12:47 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/sever-2005308721.html
В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области
В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:42:00+03:00
2025-03-16T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
веселовка
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сообщении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области, добавили в министерстве.
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курская область, веселовка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Веселовка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 4 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сообщении.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области, добавили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВеселовкаСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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