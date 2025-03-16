https://ria.ru/20250316/sever-2005308721.html

В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области

В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

В Минобороны рассказали про действия группировки "Север" в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:42:00+03:00

2025-03-16T12:42:00+03:00

2025-03-16T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

веселовка

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сообщении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области, добавили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, веселовка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)