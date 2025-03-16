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На протестах в Белграде задержали 22 человека - РИА Новости, 16.03.2025
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00:55 16.03.2025 (обновлено: 01:05 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/serbiya-2005259289.html
На протестах в Белграде задержали 22 человека
На протестах в Белграде задержали 22 человека - РИА Новости, 16.03.2025
На протестах в Белграде задержали 22 человека
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде задержаны 22 человека. Трансляцию вело... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:55:00+03:00
2025-03-16T01:05:00+03:00
в мире
белград (город)
сербия
россия
александр вучич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде задержаны 22 человека. Трансляцию вело агентство Танюг.Ранее он сообщил, что различные травмы в ходе протестной акции получили 56 человек."Задержаны 22 человека, потому что они совершали преступления против имущества как других лиц, так и республики Сербия, за нападения на полицейских и на другие лица", - заявил президент Сербии.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов, которые за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов, начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257880.html
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в мире, белград (город), сербия, россия, александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Россия, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
На протестах в Белграде задержали 22 человека

Президент Сербии Вучич: на протестах в Белграде задержаны 22 человека

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста в Белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде задержаны 22 человека. Трансляцию вело агентство Танюг.
Ранее он сообщил, что различные травмы в ходе протестной акции получили 56 человек.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
На протестах в Сербии получили травмы 56 человек
00:36
"Задержаны 22 человека, потому что они совершали преступления против имущества как других лиц, так и республики Сербия, за нападения на полицейских и на другие лица", - заявил президент Сербии.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.
После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Белграде подрались двое протестующих
00:38
Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов, которые за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов, начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В акции протеста в Белграде приняли участие более ста тысяч человек
Вчера, 20:29
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
Обстановка у здания городского собрания Белграда - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Протестующие в Белграде начали взрывать петарды
Вчера, 21:47
 
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