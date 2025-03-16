https://ria.ru/20250316/serbiya-2005259289.html

На протестах в Белграде задержали 22 человека

На протестах в Белграде задержали 22 человека - РИА Новости, 16.03.2025

На протестах в Белграде задержали 22 человека

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде задержаны 22 человека. Трансляцию вело... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:55:00+03:00

2025-03-16T00:55:00+03:00

2025-03-16T01:05:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде задержаны 22 человека. Трансляцию вело агентство Танюг.Ранее он сообщил, что различные травмы в ходе протестной акции получили 56 человек."Задержаны 22 человека, потому что они совершали преступления против имущества как других лиц, так и республики Сербия, за нападения на полицейских и на другие лица", - заявил президент Сербии.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов, которые за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов, начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257880.html

https://ria.ru/20250316/belgrad-2005257978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белград (город), сербия, россия, александр вучич, беспорядки в белграде