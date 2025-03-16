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На протестах в Сербии получили травмы 56 человек - РИА Новости, 16.03.2025
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00:36 16.03.2025 (обновлено: 02:23 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257880.html
На протестах в Сербии получили травмы 56 человек
На протестах в Сербии получили травмы 56 человек - РИА Новости, 16.03.2025
На протестах в Сербии получили травмы 56 человек
Во время протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек заявил президент Сербии Александр Вучич, трансляцию его... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:36:00+03:00
2025-03-16T02:23:00+03:00
в мире
сербия
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Во время протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек заявил президент Сербии Александр Вучич, трансляцию его выступления вело агентство Танюг."Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 — в Клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун, всего 56 человек", — сказал он.Президент также уточнил, что на митинге также задержали 22 человек, в частности, за нападения на полицейских и других людей.В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.В субботу акция стартовала у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра Белграда. Главное собрание началось в 17:00 (19:00) на площади перед Скупщиной.После 19:30 (21:30 мск) там начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках. Перед кордоном полиции, расположенном у здания городского собрания, стали раздаваться оскорбительные лозунги. Прогремело несколько взрывов крупных петард.По данным МВД Сербии, в нескольких местах в центре Белграда произошли потасовки между частью участников протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции. Всего в акции приняли участие 107 тысяч человек.Как передает корреспондент РИА Новости, около полуночи по местному времени (02:00 мск) митинг завершился без стычек вскоре после угроз правоохранительных органов применить силу.Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель манифестантов — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005207322.html
сербия
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Дарья Буймова
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353
60
Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
2025-03-16T00:36
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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
2025-03-16T00:36
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PT0M03S
Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде
Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов.
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в мире, сербия, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Беспорядки в Белграде
На протестах в Сербии получили травмы 56 человек

Президент Сербии Вучич заявил, что во время протестов 56 человек получили травмы

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Во время протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек заявил президент Сербии Александр Вучич, трансляцию его выступления вело агентство Танюг.
"Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 — в Клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун, всего 56 человек", — сказал он.
Президент также уточнил, что на митинге также задержали 22 человек, в частности, за нападения на полицейских и других людей.
В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
В субботу акция стартовала у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра Белграда. Главное собрание началось в 17:00 (19:00) на площади перед Скупщиной.
После 19:30 (21:30 мск) там начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках. Перед кордоном полиции, расположенном у здания городского собрания, стали раздаваться оскорбительные лозунги. Прогремело несколько взрывов крупных петард.
По данным МВД Сербии, в нескольких местах в центре Белграда произошли потасовки между частью участников протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции. Всего в акции приняли участие 107 тысяч человек.
Как передает корреспондент РИА Новости, около полуночи по местному времени (02:00 мск) митинг завершился без стычек вскоре после угроз правоохранительных органов применить силу.

Протесты в Сербии

Протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.
В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.
В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель манифестантов — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
Сотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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