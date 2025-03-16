https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257880.html

На протестах в Сербии получили травмы 56 человек

На протестах в Сербии получили травмы 56 человек - РИА Новости, 16.03.2025

На протестах в Сербии получили травмы 56 человек

Во время протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек заявил президент Сербии Александр Вучич, трансляцию его... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:36:00+03:00

2025-03-16T00:36:00+03:00

2025-03-16T02:23:00+03:00

в мире

сербия

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005168129_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_b8fbfeb1e5a6c466a5c873a37a5dabe1.jpg

БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Во время протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек заявил президент Сербии Александр Вучич, трансляцию его выступления вело агентство Танюг."Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 — в Клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун, всего 56 человек", — сказал он.Президент также уточнил, что на митинге также задержали 22 человек, в частности, за нападения на полицейских и других людей.В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.В субботу акция стартовала у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра Белграда. Главное собрание началось в 17:00 (19:00) на площади перед Скупщиной.После 19:30 (21:30 мск) там начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках. Перед кордоном полиции, расположенном у здания городского собрания, стали раздаваться оскорбительные лозунги. Прогремело несколько взрывов крупных петард.По данным МВД Сербии, в нескольких местах в центре Белграда произошли потасовки между частью участников протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции. Всего в акции приняли участие 107 тысяч человек.Как передает корреспондент РИА Новости, около полуночи по местному времени (02:00 мск) митинг завершился без стычек вскоре после угроз правоохранительных органов применить силу.Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель манифестантов — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005207322.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-16T00:36 true PT0M23S

Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде 2025-03-16T00:36 true PT0M03S

Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов. 2025-03-16T00:36 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, беспорядки в белграде