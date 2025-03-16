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Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона - РИА Новости, 16.03.2025
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона в честь Дня панд, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:56:00+03:00
2025-03-16T17:56:00+03:00
2025-03-16T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона в честь Дня панд, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты этих животных. "Сегодня в Московском зоопарке поздравили Жуи, Диндин и Катюшу с международным Днем панд. Сотрудниками отдела "Фауна Китая" были подготовлены огромные игрушки из картона, украшенные безопасными для животных материалами", — говорится в сообщении. Отмечается, что игрушки представляли собой самих героев праздника, а дополняли торжество различные угощения, такие как яблоки, морковь и ростки бамбука. "Диндин и Катюша, как всегда, очень аккуратно отнеслись к подаркам и "пробовать на зуб" стали не сразу. Жуи же, напротив, сразу принялся разбираться – что же такого интересного ему приготовили", — уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250316/panda-2005283420.html
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Картонные подарки для панд Жуи, Диндин и Катюши
Картонные подарки для панд Жуи, Диндин и Катюши
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Съедобная сумочка для панды Катюши
Съедобная сумочка для панды Катюши
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона
Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона в честь Дня панд