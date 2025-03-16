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Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
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18:12 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/sanda-2005354706.html
Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии
Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии - РИА Новости, 16.03.2025
Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии
Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования в связи с гибелью людей из-за пожара на дискотеке в Северной Македонии. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:12:00+03:00
2025-03-16T18:12:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования в связи с гибелью людей из-за пожара на дискотеке в Северной Македонии. Пожар на дискотеке "Пулс" ("Пульс") в городе Кочани в Северной Македонии произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них - дети. "Глубоко опечалена трагическим пожаром в Кочани, в результате которого есть погибшие и многие получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и народу Северной Македонии. Наши мысли с вами в это трудное время", — написала Санду на своей странице в соцсети X. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии - об этом сообщил черногорский премьер Милойко Спайич. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет.
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в мире, северная македония, сербия, молдавия, майя санду, александр вучич
В мире, Северная Македония, Сербия, Молдавия, Майя Санду, Александр Вучич
Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии

Санду выразила соболезнования после пожара на дискотеке в Северной Македонии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования в связи с гибелью людей из-за пожара на дискотеке в Северной Македонии.
Пожар на дискотеке "Пулс" ("Пульс") в городе Кочани в Северной Македонии произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них - дети.
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
"Глубоко опечалена трагическим пожаром в Кочани, в результате которого есть погибшие и многие получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и народу Северной Македонии. Наши мысли с вами в это трудное время", — написала Санду на своей странице в соцсети X.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии - об этом сообщил черногорский премьер Милойко Спайич.
Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет.
Полицейские перекрывают дорогу возле ночного клуба после крупного пожара в городе Кочани, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Сербия отправила помощь пострадавшим при пожаре в Северной Македонии
Вчера, 15:57
 
В миреСеверная МакедонияСербияМолдавияМайя СандуАлександр Вучич
 
 
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