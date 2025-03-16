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Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование - РИА Новости, 16.03.2025
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения у стран НАТО, говорится в исследовании Королевского объединенного института... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:23:00+03:00
2025-03-16T07:23:00+03:00
2025-03-16T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения у стран НАТО, говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)."Наступательный треугольник (комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб. — Прим. ред.) создает большие трудности для ВСУ. Пехота и техника подавляют фронт. <…> Затем они препятствуют маневрированию и истощают противника с помощью беспилотников (FPV), беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет" и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами", — указано в материале.Согласно исследованию, перед ВСУ стоит выбор: либо удерживать статичные позиции, чтобы лучше защитить себя от атак артиллерии и беспилотников, но при этом стать мишенью для планирующих бомб; или сделать свою оборону более гибкой, лишить планирующие бомбы их целей, но снова подставить себя под российские беспилотники и артиллерию.В зоне СВО российские войска, в частности, используют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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технологии, россия, вооруженные силы украины, нато
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
RUSI: наступательный треугольник РФ вызывает серьезные опасения в НАТО