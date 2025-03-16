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Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование - РИА Новости, 16.03.2025
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07:23 16.03.2025 (обновлено: 15:44 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/rusi-2005277886.html
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование - РИА Новости, 16.03.2025
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения у стран НАТО, говорится в исследовании Королевского объединенного института... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:23:00+03:00
2025-03-16T15:44:00+03:00
технологии
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения у стран НАТО, говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)."Наступательный треугольник (комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб. — Прим. ред.) создает большие трудности для ВСУ. Пехота и техника подавляют фронт. &lt;…&gt; Затем они препятствуют маневрированию и истощают противника с помощью беспилотников (FPV), беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет" и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами", — указано в материале.Согласно исследованию, перед ВСУ стоит выбор: либо удерживать статичные позиции, чтобы лучше защитить себя от атак артиллерии и беспилотников, но при этом стать мишенью для планирующих бомб; или сделать свою оборону более гибкой, лишить планирующие бомбы их целей, но снова подставить себя под российские беспилотники и артиллерию.В зоне СВО российские войска, в частности, используют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275193.html
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005276963.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины, нато
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование

RUSI: наступательный треугольник РФ вызывает серьезные опасения в НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения у стран НАТО, говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
"Наступательный треугольник (комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб. — Прим. ред.) создает большие трудности для ВСУ. Пехота и техника подавляют фронт. <…> Затем они препятствуют маневрированию и истощают противника с помощью беспилотников (FPV), беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет" и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами", — указано в материале.
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Согласно исследованию, перед ВСУ стоит выбор: либо удерживать статичные позиции, чтобы лучше защитить себя от атак артиллерии и беспилотников, но при этом стать мишенью для планирующих бомб; или сделать свою оборону более гибкой, лишить планирующие бомбы их целей, но снова подставить себя под российские беспилотники и артиллерию.
В зоне СВО российские войска, в частности, используют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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ТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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