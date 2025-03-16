https://ria.ru/20250316/rubio-2005270349.html

Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Рубио провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 16.03.2025

Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:34:00+03:00

2025-03-16T03:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой, сообщили в американском госдепартаменте.Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.

https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственный департамент сша, в мире, марко рубио, сергей лавров, вашингтон (штат), сша, россия