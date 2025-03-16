Рейтинг@Mail.ru
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 16.03.2025 (обновлено: 03:49 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/rubio-2005270349.html
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 16.03.2025
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:34:00+03:00
2025-03-16T03:49:00+03:00
государственный департамент сша
в мире
марко рубио
сергей лавров
вашингтон (штат)
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00013487092d943fcffbf0c3f37e1077.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой, сообщили в американском госдепартаменте.Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.
https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_73:0:1850:1333_1920x0_80_0_0_d14208cbe958aad76858479f77dfe956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный департамент сша, в мире, марко рубио, сергей лавров, вашингтон (штат), сша, россия
Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), США, Россия
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой, сообщили в американском госдепартаменте.
Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин заявил о начале восстановления отношений России и США
14 марта, 19:59
 
Государственный департамент СШАВ миреМарко РубиоСергей ЛавровВашингтон (штат)СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала