https://ria.ru/20250316/rubio-2005270349.html
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 16.03.2025
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:34:00+03:00
2025-03-16T03:34:00+03:00
2025-03-16T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны договорились продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой, сообщили в американском госдепартаменте.Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.
https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный департамент сша, в мире, марко рубио, сергей лавров, вашингтон (штат), сша, россия
Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), США, Россия
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым