https://ria.ru/20250316/rossijane-2005277711.html

Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года

Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года - РИА Новости, 16.03.2025

Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года

Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:21:00+03:00

2025-03-16T07:21:00+03:00

2025-03-16T07:21:00+03:00

экономика

олег лагуткин

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Россияне в конце зимы оформили лишь 1 миллион кредитных карт, что на 4% меньше уровня января и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт. В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев. В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей - это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения. "Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин. Он добавил, что, скорее всего, "потолок" для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.

https://ria.ru/20250307/karty-2003534103.html

https://ria.ru/20250316/kredity-2003042476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, олег лагуткин, россия