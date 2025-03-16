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Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года - РИА Новости, 16.03.2025
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07:21 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/rossijane-2005277711.html
Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года
Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года - РИА Новости, 16.03.2025
Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года
Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:21:00+03:00
2025-03-16T07:21:00+03:00
экономика
олег лагуткин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Россияне в конце зимы оформили лишь 1 миллион кредитных карт, что на 4% меньше уровня января и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт. В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев. В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей - это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения. "Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин. Он добавил, что, скорее всего, "потолок" для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.
https://ria.ru/20250307/karty-2003534103.html
https://ria.ru/20250316/kredity-2003042476.html
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экономика, олег лагуткин, россия
Экономика, Олег Лагуткин, Россия
Количество выдач кредитных карт в России упало до минимум за четыре года

Россияне в феврале оформили в банках лишь миллион кредитных карт

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в конце зимы оформили лишь 1 миллион кредитных карт, что на 4% меньше уровня января и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт.
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В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев.
В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей - это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения.
«
"Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он добавил, что, скорее всего, "потолок" для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.
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