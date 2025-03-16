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"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 16.03.2025 (обновлено: 04:58 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ritter-2005271863.html
"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России
"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России - РИА Новости, 16.03.2025
"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России
Переговоры Украины и США были спланированы заранее, чтобы вынудить Европу прекратить попытки разжечь конфликт и начать обсуждение мирных переговоров, заявил... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:10:00+03:00
2025-03-16T04:58:00+03:00
сша
европа
россия
владимир путин
дональд трамп
скотт риттер
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Переговоры Украины и США были спланированы заранее, чтобы вынудить Европу прекратить попытки разжечь конфликт и начать обсуждение мирных переговоров, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube."Все спланировано заранее. Почему все европейские лидеры после встречи в Джидде резко заговорили о своей поддержке прекращения огня? &lt;…&gt; Это полностью противоречит их высказываниям о желании нанести военное поражение России перед началом переговоров и выделении огромных сумм на перевооружение", — сказал он.По мнению аналитика, встреча в Джидде была скорее фарсом, чем серьезными переговорами. Все детали мирного урегулирования так или иначе обсуждались ранее напрямую между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров, добавил Риттер."Все это ловушка для Европы &lt;…&gt; Суть в том, что США уходят из Европы, но для этого нужен мир между Европой и Россией. Одним миром на Украине не ограничится, так мы не сможем уйти, поэтому нужно привести и Европу к миру. Поэтому так важно было расставить эту ловушку: заставить Европу сойти с пути эскалации конфликта и начать мирные переговоры", — заключил аналитик.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html
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сша, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, скотт риттер
США, Европа, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Специальная военная операция на Украине
"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России

Аналитик Риттер: переговоры в Джидде стали ловушкой для Европы

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Переговоры Украины и США были спланированы заранее, чтобы вынудить Европу прекратить попытки разжечь конфликт и начать обсуждение мирных переговоров, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.
"Все спланировано заранее. Почему все европейские лидеры после встречи в Джидде резко заговорили о своей поддержке прекращения огня? <…> Это полностью противоречит их высказываниям о желании нанести военное поражение России перед началом переговоров и выделении огромных сумм на перевооружение", — сказал он.
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По мнению аналитика, встреча в Джидде была скорее фарсом, чем серьезными переговорами. Все детали мирного урегулирования так или иначе обсуждались ранее напрямую между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров, добавил Риттер.
"Все это ловушка для Европы <…> Суть в том, что США уходят из Европы, но для этого нужен мир между Европой и Россией. Одним миром на Украине не ограничится, так мы не сможем уйти, поэтому нужно привести и Европу к миру. Поэтому так важно было расставить эту ловушку: заставить Европу сойти с пути эскалации конфликта и начать мирные переговоры", — заключил аналитик.
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Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЕвропаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСкотт Риттер
 
 
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