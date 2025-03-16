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В России запустили программу "Реабилитация через спорт" для участников СВО - РИА Новости, 16.03.2025
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16:03 16.03.2025 (обновлено: 16:51 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/reabilitatsiya-2005341089.html
В России запустили программу "Реабилитация через спорт" для участников СВО
В России запустили программу "Реабилитация через спорт" для участников СВО - РИА Новости, 16.03.2025
В России запустили программу "Реабилитация через спорт" для участников СВО
Участников спецоперации обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой в рамках программы "Реабилитация через спорт", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:03:00+03:00
2025-03-16T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
кемеровская область
таштагол
ростех
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участников спецоперации обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой в рамках программы "Реабилитация через спорт", сообщила пресс-служба "Ростеха"."Госкорпорация "Ростех", АО "ЦИТО" и фонд "Защитники Отечества" дали старт программе "Реабилитация через спорт", в рамках которой участники СВО будут обеспечены специализированными протезами для занятий физической культурой. Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область. На склонах оздоровительного комплекса "Танай" первый пробный спуск на горных лыжах со спортивными протезами совершили ветераны спецоперации Валентин Королев и Денис Гаевский", — говорится в релизе. Как пояснила статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, программа начинается еще в момент протезирования, а на горнолыжном курорте продолжается под руководством опытных наставников. Она предполагает подготовку инструкторов по зимним видам спорта, которые в дальнейшем смогут обучать участников СВО в других регионах."Наша цель — сделать горные лыжи доступным видом спорта для защитников независимо от места проживания. Мы уже получили более 50 заявок от желающих войти в программу", — сказала Цивилева.Она подчеркнула, что от того, насколько качественно изготовлен протез и насколько точно он подобран, зависят спортивные достижения. При этом если раньше протезы были импортными, то сейчас и отечественные производители изготавливают высокотехнологичные техсредства реабилитации, выдерживающие большие нагрузки. Решение об организации в Кузбассе занятий по сноуборду и горным лыжам для участников и ветеранов СВО приняли в январе. Специалисты ЦИТО изготовили специальные протезы индивидуально для каждого участника. Теперь им предстоит пройти десятидневный обучающий курс катания на горных лыжах на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе. По результатам пилотного проекта "Защитники Отечества" и "Ростех" планируют масштабировать программу на другие регионы России. "Мы работаем с фондом "Защитники Отечества" со дня его основания. За это время ЦИТО предоставил спортивные протезы 168 ветеранам. Наши пациенты занимаются спортом, побеждают в соревнованиях, управляют автомобилем, ведут активный образ жизни", — отметил генеральный директор Центра инновационных технологий в ортопедии Виктор Спектор.Всего с 2022 года ЦИТО изготовил более пяти тысяч высокотехнологичных протезов различной функциональности.
https://ria.ru/20250306/svo-2003494403.html
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россия
кемеровская область
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общество, россия, кемеровская область, таштагол, ростех
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Кемеровская область, Таштагол, Ростех
В России запустили программу "Реабилитация через спорт" для участников СВО

Участников СВО обеспечат специальными протезами для занятий спортом

© РИА Новости / Андрей КоцЗал реабилитации для ветеранов СВО
Зал реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Зал реабилитации для ветеранов СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участников спецоперации обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой в рамках программы "Реабилитация через спорт", сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Госкорпорация "Ростех", АО "ЦИТО" и фонд "Защитники Отечества" дали старт программе "Реабилитация через спорт", в рамках которой участники СВО будут обеспечены специализированными протезами для занятий физической культурой. Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область. На склонах оздоровительного комплекса "Танай" первый пробный спуск на горных лыжах со спортивными протезами совершили ветераны спецоперации Валентин Королев и Денис Гаевский", — говорится в релизе.
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Как пояснила статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, программа начинается еще в момент протезирования, а на горнолыжном курорте продолжается под руководством опытных наставников. Она предполагает подготовку инструкторов по зимним видам спорта, которые в дальнейшем смогут обучать участников СВО в других регионах.
"Наша цель — сделать горные лыжи доступным видом спорта для защитников независимо от места проживания. Мы уже получили более 50 заявок от желающих войти в программу", — сказала Цивилева.
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Она подчеркнула, что от того, насколько качественно изготовлен протез и насколько точно он подобран, зависят спортивные достижения. При этом если раньше протезы были импортными, то сейчас и отечественные производители изготавливают высокотехнологичные техсредства реабилитации, выдерживающие большие нагрузки.
Решение об организации в Кузбассе занятий по сноуборду и горным лыжам для участников и ветеранов СВО приняли в январе. Специалисты ЦИТО изготовили специальные протезы индивидуально для каждого участника. Теперь им предстоит пройти десятидневный обучающий курс катания на горных лыжах на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе. По результатам пилотного проекта "Защитники Отечества" и "Ростех" планируют масштабировать программу на другие регионы России.
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"Мы работаем с фондом "Защитники Отечества" со дня его основания. За это время ЦИТО предоставил спортивные протезы 168 ветеранам. Наши пациенты занимаются спортом, побеждают в соревнованиях, управляют автомобилем, ведут активный образ жизни", — отметил генеральный директор Центра инновационных технологий в ортопедии Виктор Спектор.
Всего с 2022 года ЦИТО изготовил более пяти тысяч высокотехнологичных протезов различной функциональности.
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