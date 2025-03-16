Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 16.03.2025 (обновлено: 20:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/raketa-2005344192.html
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники - РИА Новости, 16.03.2025
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники
Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:34:00+03:00
2025-03-16T20:16:00+03:00
безопасность
космос - риа наука
россия
плесецк
мирный
герман титов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005372597_2:65:1683:1010_1920x0_80_0_0_472cfd91092e7c38427552a8186622df.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны."В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в релизе. Запуск ракеты в 13:50 мск и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта "Ангару-1.2" сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. "С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", — уточнили в Минобороны.Пуск ракеты увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку.В рамках визита на космодром, организованного Минобороны, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
https://ria.ru/20250303/raketa-2002655386.html
https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html
https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html
россия
плесецк
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005372597_241:0:1674:1075_1920x0_80_0_0_3cdf5a95fab846f2b21bc7daa915ed00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, россия, плесецк, мирный, герман титов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Мирный, Герман Титов, Воздушно-космические силы России
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Ракета Ангара-1.2 вывела на орбиту военные спутники после старта с Плесецка

© Минобороны России/TelegramПуск ракеты легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты легкого класса Ангара-1.2 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Минобороны России/Telegram
Пуск ракеты легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны.
"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в релизе.
Пуск ракеты-носителя Союз 2.1 б с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"
3 марта, 07:40
Запуск ракеты в 13:50 мск и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта "Ангару-1.2" сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
"С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", — уточнили в Минобороны.
Запуск ракеты-носителя Ангара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
4 октября 2024, 10:26
Пуск ракеты увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку.
В рамках визита на космодром, организованного Минобороны, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.
Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
Старт ракеты Союз-2.1а с грузовиком Прогресс МС-30 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Запуск ракеты "Союз-2.1в" стал последним в истории
6 февраля, 05:15
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаРоссияПлесецкМирныйГерман ТитовВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала