https://ria.ru/20250316/raketa-2005344192.html

Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники - РИА Новости, 16.03.2025

Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:34:00+03:00

2025-03-16T16:34:00+03:00

2025-03-16T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны."В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в релизе. Запуск ракеты в 13:50 мск и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта "Ангару-1.2" сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. "С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", — уточнили в Минобороны.Пуск ракеты увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку.В рамках визита на космодром, организованного Минобороны, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".

https://ria.ru/20250303/raketa-2002655386.html

https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html

https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, плесецк, мирный, герман титов, воздушно-космические силы россии