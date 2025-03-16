Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники
Ракета Ангара-1.2 вывела на орбиту военные спутники после старта с Плесецка
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны.
"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в релизе.
Запуск ракеты в 13:50 мск и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта "Ангару-1.2" сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
"С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", — уточнили в Минобороны.
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Пуск ракеты увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку.
В рамках визита на космодром, организованного Минобороны, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.
Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
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