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Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников
Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025
Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников
Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:17:00+03:00
2025-03-16T21:17:00+03:00
2025-03-16T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
курская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого марта текущего года с 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников
МО: ПВО сбила 15 украинских БПЛА над Курской, Брянской и Орловской областями