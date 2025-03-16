https://ria.ru/20250316/pvo-2005378938.html

Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников

Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников - РИА Новости, 16.03.2025

Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников

Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T21:17:00+03:00

2025-03-16T21:17:00+03:00

2025-03-16T21:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

курская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого марта текущего года с 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

брянская область

курская область

орловская область

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брянская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность