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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 16.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Ночью в воскресенье отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T06:00:00+03:00
2025-03-16T06:00:00+03:00
2025-03-16T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
каменск-шахтинский
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ночью в воскресенье отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Минувшей ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каменск-шахтинский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, каменск-шахтинский, чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Каменск-Шахтинский, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области