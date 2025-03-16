https://ria.ru/20250316/pvo-2005275603.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 16.03.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Ночью в воскресенье отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T06:00:00+03:00

2025-03-16T06:00:00+03:00

2025-03-16T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

каменск-шахтинский

чертковский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ночью в воскресенье отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Минувшей ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каменск-шахтинский

чертковский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, каменск-шахтинский, чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь