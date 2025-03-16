https://ria.ru/20250316/putin-2005383315.html

Крупнейшие индийские СМИ обсудили баннеры RT с фото Моди и Путина

Крупнейшие индийские СМИ обсудили баннеры RT с фото Моди и Путина - РИА Новости, 16.03.2025

Крупнейшие индийские СМИ обсудили баннеры RT с фото Моди и Путина

Крупнейшие индийские СМИ обсудили размещенные в центре Дели рекламные щиты с изображением президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:26:00+03:00

2025-03-16T22:26:00+03:00

2025-03-16T22:30:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшие индийские СМИ обсудили размещенные в центре Дели рекламные щиты с изображением президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые телеканал RT разместил в преддверии открывающейся в понедельник конференции "Диалог Райсина". На рекламных щитах изображены разговаривающие на улице лидеры двух стран и размещены надписи "Индия - Россия: движущие силы глобальных перемен" и "Плечом к плечу", сделанные на русском, хинди и английском. "Поскольку ожидается, что на конференции будет присутствовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, некоторые наблюдатели считают, что заявления России - это нечто большее, чем обычная дипломатия, и, возможно, это продуманный шаг для усиления своего влияния в Индии", - отмечает телеканал News18, добавив, что "смелость действий России заинтриговала экспертов в отношении ее намерений и развивающейся динамики индийско-российских отношений". Телеканал NDTV назвал неслучайным время размещения в Дели плакатов с лидерами двух стран. "На щитах, разбросанных по всему Дели, изображены премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин, стоящие бок о бок и провозглашающие: "Индия - Россия: движущая сила глобальных изменений". Сообщение отображается на английском, хинди и русском языках, поэтому его невозможно не заметить. Время выбрано не случайно. Поскольку "Диалог Райсина" - важная многосторонняя конференция Индии - занимает центральное место, эти более чем реальные изображения продвигают реальный отчет о партнерстве, которое выдержало испытание временем", - подчеркивает телеканал. Издание Moneycontrol также отмечает размещенные в Дели плакаты, называя их большими и заметными. "Эти рекламные щиты появились в критический момент, когда Украина и Россия готовятся к предполагаемым переговорам о прекращении огня… Позиция Индии в отношении конфликта России с Украиной вызвала недовольство Запада. Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы и пока воздерживается от осуждения войны... Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар пояснил, что у Индии есть своя точка зрения, и она не может "отбросить" свои старые связи с Москвой", - пишет издание. Как отметил МИД Индии, конференция "Диалог Райсина" является ведущей конференцией Индии по геополитике и геоэкономике, направленной на решение наиболее сложных вопросов, стоящих перед международным сообществом. Десятая конференция "Диалог Райсина" начнется в столице Индии в понедельник, ее откроет премьер-министр Моди. В конференции ожидается участие представителей из примерно 125 стран, включая министров, бывших глав государств и правительств, военных, промышленных магнатов, технологических лидеров и многих других.

https://ria.ru/20250312/torgovlya-2004441112.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003088837.html

https://ria.ru/20250307/indija-2003676652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, россия, индия, дели, нарендра моди, владимир путин, андрей сибига