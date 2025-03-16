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Бесплатные путевки в детские лагеря 2025: как получить и куда подать заявление
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13:34 16.03.2025
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Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
Бесплатные путевки в детские лагеря 2025: как получить и куда подать заявление
Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:34:00+03:00
2025-03-16T13:34:00+03:00
россия
общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орленок (детский центр)
артек
дети
отдых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955629823_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4e0dc2291265e8a85bc3921a7180a54.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право ее получить и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2025 году, — в материале РИА Новости.Путевка в детский лагерьПравом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России, относятся к льготным категориям или имеют определенные личные достижения.Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.Кто может получить путевкуБольшинство детских учреждений принимают детей от 7 до 17 лет включительно (в некоторых регионах — до 15 лет). При этом бывают места и для тех, кому 5-6 лет, но в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.Как получить бесплатную путевкуЧтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде.Куда обращатьсяДля организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.Выбор лагеряВсе детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг и на сайте Мосгортура.Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.“Артек”Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2025 году “Артек” совместно со 130 партнерскими организациями реализует более 170 тематических дополнительных общеразвивающих программ по гуманитарному, художественному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению.Летом детей принимают в возрасте от 8-17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.“Орленок”“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности: от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.“Смена”Один из крупнейших профориентационных детских центров, основная территория расположена на побережье Черного моря, в долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа. “Смена” включает в себя пять детских образовательных лагерей: “Лидер”, “Профи”, “Арт”, “ПрофессиУМ” и “Наставник”. Одновременно в них могут находиться 1200 детей, а в течение года — свыше 16 тысяч. Ежегодно в центре проходит до 17 смен, на которые приезжают ребята в возрасте от 11 до 17 лет из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны — 14.Подача заявкиРаспределением путевок в государственные лагеря занимаются сразу несколько учреждений. Соответственно, существуют разные способы организовать детский отдых, но удобнее всего подать заявку через портал госуслуг. Для этого необходимо предпринять несколько шагов:Необходимые документыВ пакет документов могут входить:Медицинская справкаДля поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:10.Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.ЗаявлениеОбразец заявления:СрокиРешение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги принимается в течение шести дней.Как получить бесплатную путевку в летний лагерь детям участников СВОПраво на бесплатные путевки в лагерь имеют дети граждан, мобилизованных в рамках проведения СВО. Льгота носит заявительный характер, а для ее получения один из родителей должен проходить военную службу по мобилизации. Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в городскую администрацию по месту жительства или в местный центр помощи семьям участников СВО. Необходимые документы:Отказ от путевкиОтказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:Безопасность и условия проживания в лагеряхПри отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг. Советы родителямСоветы от специалистов Роспотребнадзора:
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003523711.html
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россия, общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орленок (детский центр), артек, дети, отдых, всероссийский детский лагерь "океан", социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Россия, Общество, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Орленок (детский центр), Артек, Дети, Отдых, Всероссийский детский лагерь "Океан", Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

© iStock.com / SerrNovikДети в лагере
Дети в лагере - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© iStock.com / SerrNovik
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Оглавление
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право ее получить и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Путевка в детский лагерь

Правом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России, относятся к льготным категориям или имеют определенные личные достижения.
Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.
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Кто может получить путевку

Большинство детских учреждений принимают детей от 7 до 17 лет включительно (в некоторых регионах — до 15 лет). При этом бывают места и для тех, кому 5-6 лет, но в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:
  • дети-сироты;
  • дети из многодетной семьи;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, которые воспитываются в семье с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека;
  • дети, у которых один из родителей является ветераном боевых действий или имеет инвалидность (I или II группа);
  • пострадавшие в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов, террористических актов;
  • дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.
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12 марта, 17:18

Как получить бесплатную путевку

Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде.

Куда обращаться

Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.

Выбор лагеря

Все детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:
  • Роспотребнадзор проверяет соответствие лагеря всем правилам организации детского отдыха.
  • Государственный пожарный надзор - пожарную безопасность.
  • Региональное управления МВД России проверяет персонал на наличие судимости, а также оценивает качество охраны лагеря.
Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг и на сайте Мосгортура.
Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.

“Артек”

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.
В 2025 году “Артек” совместно со 130 партнерскими организациями реализует более 170 тематических дополнительных общеразвивающих программ по гуманитарному, художественному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению.
Летом детей принимают в возрасте от 8-17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.

“Орленок”

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности: от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.

“Смена”

Один из крупнейших профориентационных детских центров, основная территория расположена на побережье Черного моря, в долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа. “Смена” включает в себя пять детских образовательных лагерей: “Лидер”, “Профи”, “Арт”, “ПрофессиУМ” и “Наставник”. Одновременно в них могут находиться 1200 детей, а в течение года — свыше 16 тысяч. Ежегодно в центре проходит до 17 смен, на которые приезжают ребята в возрасте от 11 до 17 лет из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны — 14.

Подача заявки

Распределением путевок в государственные лагеря занимаются сразу несколько учреждений. Соответственно, существуют разные способы организовать детский отдых, но удобнее всего подать заявку через портал госуслуг. Для этого необходимо предпринять несколько шагов:
  1. 1.
    Авторизоваться на портале, имея подтвержденную учетную запись.
  2. 2.
    В Личном кабинете выбрать услугу “Организация отдыха детей в каникулярное время”.
  3. 3.
    Сформировать заявление, заполнив все предлагаемые для заполнения поля.
  4. 4.
    Отправить заявление в уполномоченный орган.
  5. 5.
    В течение шести дней после получения заявления в Личный кабинет будет направлено решение уполномоченного органа.
  6. 6.
    В случае положительного решения, в нем будут указаны дата и время предоставления путевки.
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Необходимые документы

В пакет документов могут входить:
  • паспорт родителя;
  • справка из учреждения соцзащиты;
  • удостоверение многодетной семьи;
  • документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка;
  • нотариально заверенная доверенность, если заявление подается не родителем или законным представителем ребенка;
  • копия свидетельства о рождении (или паспорта после 14 лет);
  • удостоверение ветерана боевых действий от члена семьи (если есть);
  • справка с места работы для сотрудников бюджетной сферы;
  • СНИЛС;
  • справка о состоянии здоровья по форме 079/У.
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Медицинская справка

Для поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:
  1. 1.
    Хронические болезни в стадии обострения.
  2. 2.
    Заболевания в острой и подострой стадии.
  3. 3.
    Острые инфекционные заболевания.
  4. 4.
    Инфекционные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания — педикулез, чесотка.
  5. 5.
    Туберкулез в активной стадии.
  6. 6.
    Онкология, требующая лечения, в том числе проведения химиотерапии.
  7. 7.
    Эпилепсия с текущими приступами.
  8. 8.
    Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее одного года.
  9. 9.
    Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения.
10.Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.
Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.

Заявление

Образец заявления:
Заявление о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
Заявление о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь) - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Заявление о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)

Сроки

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги принимается в течение шести дней.

Как получить бесплатную путевку в летний лагерь детям участников СВО

Право на бесплатные путевки в лагерь имеют дети граждан, мобилизованных в рамках проведения СВО. Льгота носит заявительный характер, а для ее получения один из родителей должен проходить военную службу по мобилизации. Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в городскую администрацию по месту жительства или в местный центр помощи семьям участников СВО. Необходимые документы:
  • документы, удостоверяющие личность заявителя (или личность уполномоченного представителя заявителя);
  • свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) или паспорт РФ (если уже есть 14 лет);
  • документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории субъекта РФ;
  • медсправка формы N 070/у;
  • согласие на обработку персональных данных ребенка;
  • сведения об участии родителя ребенка в СВО.

Отказ от путевки

Отказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:
  1. 1.
    До заезда осталось не менее 35 рабочих дней.
  2. 2.
    При наличии уважительных причин в срок не позднее 60 календарных дней со дня начала периода отдыха, указанного в путевке.

Безопасность и условия проживания в лагерях

При отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.
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Советы родителям

Советы от специалистов Роспотребнадзора:
  1. 1.
    Если ребенок едет в лагерь в первый раз, заранее следует объяснить ему, что вместе с ним в комнате будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на нескольких человек и т.д. Также важно напомнить ему о правилах поведения.
  2. 2.
    Все личные вещи лучше всего пометить бирками или перманентным маркером, на случай, если они потеряются. Также следует обеспечить ребенка необходимым количеством одежды, особенно нижнего белья.
  3. 3.
    Если у ребенка есть аллергия, о ней обязательно нужно предупредить всех вожатых.
  4. 4.
    Если ребенку нужно регулярно принимать какие-либо лекарства, об этом нужно оповестить руководителя лагеря и обязательно медицинского работника.
  5. 5.
    За 2-3 суток до поездки необходимо проверить голову ребенка на наличие признаков педикулеза. Если они есть, то следует провести санацию противопедикулезными препаратами, иначе в лагерь могут не пустить.
© РИА Новости / Виталий АньковВ детском центре «Океан» пройдет тематическая смена по добровольчеству
В детском центре «Океан» пройдет тематическая смена по добровольчеству - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
В детском центре «Океан» пройдет тематическая смена по добровольчеству
 
РоссияОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Орленок (детский центр)АртекДетиОтдыхВсероссийский детский лагерь "Океан"Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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