https://ria.ru/20250316/putevka-1797605411.html

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

Бесплатные путевки в детские лагеря 2025: как получить и куда подать заявление

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:34:00+03:00

2025-03-16T13:34:00+03:00

2025-03-16T13:34:00+03:00

россия

общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

орленок (детский центр)

артек

дети

отдых

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право ее получить и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2025 году, — в материале РИА Новости.Путевка в детский лагерьПравом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России, относятся к льготным категориям или имеют определенные личные достижения.Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.Кто может получить путевкуБольшинство детских учреждений принимают детей от 7 до 17 лет включительно (в некоторых регионах — до 15 лет). При этом бывают места и для тех, кому 5-6 лет, но в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.Как получить бесплатную путевкуЧтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде.Куда обращатьсяДля организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.Выбор лагеряВсе детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг и на сайте Мосгортура.Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.“Артек”Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2025 году “Артек” совместно со 130 партнерскими организациями реализует более 170 тематических дополнительных общеразвивающих программ по гуманитарному, художественному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению.Летом детей принимают в возрасте от 8-17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.“Орленок”“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности: от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.“Смена”Один из крупнейших профориентационных детских центров, основная территория расположена на побережье Черного моря, в долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа. “Смена” включает в себя пять детских образовательных лагерей: “Лидер”, “Профи”, “Арт”, “ПрофессиУМ” и “Наставник”. Одновременно в них могут находиться 1200 детей, а в течение года — свыше 16 тысяч. Ежегодно в центре проходит до 17 смен, на которые приезжают ребята в возрасте от 11 до 17 лет из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны — 14.Подача заявкиРаспределением путевок в государственные лагеря занимаются сразу несколько учреждений. Соответственно, существуют разные способы организовать детский отдых, но удобнее всего подать заявку через портал госуслуг. Для этого необходимо предпринять несколько шагов:Необходимые документыВ пакет документов могут входить:Медицинская справкаДля поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:10.Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.ЗаявлениеОбразец заявления:СрокиРешение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги принимается в течение шести дней.Как получить бесплатную путевку в летний лагерь детям участников СВОПраво на бесплатные путевки в лагерь имеют дети граждан, мобилизованных в рамках проведения СВО. Льгота носит заявительный характер, а для ее получения один из родителей должен проходить военную службу по мобилизации. Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в городскую администрацию по месту жительства или в местный центр помощи семьям участников СВО. Необходимые документы:Отказ от путевкиОтказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:Безопасность и условия проживания в лагеряхПри отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг. Советы родителямСоветы от специалистов Роспотребнадзора:

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003523711.html

https://ria.ru/20250312/artek-2004577565.html

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html

https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html

https://ria.ru/20250125/otdykh-1995453502.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орленок (детский центр), артек, дети, отдых, всероссийский детский лагерь "океан", социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых