https://ria.ru/20250316/pushilin-2005365507.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.03.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:33:00+03:00
2025-03-16T19:33:00+03:00
2025-03-16T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются. "Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f34995fa471744d01533c9100081459e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин: заявил о стабилизации ситуации на Красноармейском направлении