https://ria.ru/20250316/pushilin-2005365507.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.03.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:33:00+03:00

2025-03-16T19:33:00+03:00

2025-03-16T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются. "Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины