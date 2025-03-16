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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/pushilin-2005365507.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.03.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:33:00+03:00
2025-03-16T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются. "Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин: заявил о стабилизации ситуации на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются.
"Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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