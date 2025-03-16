https://ria.ru/20250316/pushilin-2005362759.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 16.03.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении
Российские войска продвигаются на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:14:00+03:00
2025-03-16T19:14:00+03:00
2025-03-16T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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часов яр
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Мы видим наиболее быстрое продвижение на Великоновоселковском направлении, там после освобождения (села. — Прим. ред.) Днепроэнергия мы видим, что бойцы в нескольких населенных пунктах, уже теперь следующих — это и Вольное Поле, и еще по нескольким направлениям, ведут активные боевые действия и продвигаются вперед", — сказал руководитель региона.Также продолжаются активные бои за Часов Яр, отметил он.Что касается ситуации на Красноармейском направлении, то там, по словам Пушилина, ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии."Тем не менее, даже (несмотря на. — Прим. ред.) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с Курского направления, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", — подчеркнул глава республики.О том, что украинские военные передислоцируют свои силы из Курской области в ДНР, Пушилин также сообщал на минувшей неделе. Он указывал, что ВСУ осознают всю тяжесть ситуации на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях и, не жалея личного состава, безуспешно пытаются контратаковать.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС РФ быстро продвигаются на Великоновоселковском направлении