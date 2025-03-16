https://ria.ru/20250316/pushilin-2005362759.html

Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении

Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 16.03.2025

Пушилин заявил о продвижении ВС России на Великоновоселковском направлении

Российские войска продвигаются на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:14:00+03:00

2025-03-16T19:14:00+03:00

2025-03-16T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

денис пушилин

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Мы видим наиболее быстрое продвижение на Великоновоселковском направлении, там после освобождения (села. — Прим. ред.) Днепроэнергия мы видим, что бойцы в нескольких населенных пунктах, уже теперь следующих — это и Вольное Поле, и еще по нескольким направлениям, ведут активные боевые действия и продвигаются вперед", — сказал руководитель региона.Также продолжаются активные бои за Часов Яр, отметил он.Что касается ситуации на Красноармейском направлении, то там, по словам Пушилина, ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии."Тем не менее, даже (несмотря на. — Прим. ред.) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с Курского направления, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", — подчеркнул глава республики.О том, что украинские военные передислоцируют свои силы из Курской области в ДНР, Пушилин также сообщал на минувшей неделе. Он указывал, что ВСУ осознают всю тяжесть ситуации на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях и, не жалея личного состава, безуспешно пытаются контратаковать.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, часов яр, вооруженные силы украины, безопасность, курская область