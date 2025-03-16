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Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, сообщил Госпогранкомитет республики. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:17:00+03:00
2025-03-16T17:17:00+03:00
2025-03-16T19:46:00+03:00
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МИНСК, 16 мар — РИА Новости. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, сообщил Госпогранкомитет республики. "Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) с 14:00 прекратили оформление пропуска транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. В Госпогранкомитете Белоруссии добавили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода сообщат дополнительно.
https://ria.ru/20250312/pogranichniki-2004467278.html
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в мире, латвия, белоруссия
В мире, Латвия, Белоруссия
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией