https://ria.ru/20250316/propusk-2005349275.html

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, сообщил Госпогранкомитет республики. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:17:00+03:00

2025-03-16T17:17:00+03:00

2025-03-16T19:46:00+03:00

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МИНСК, 16 мар — РИА Новости. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, сообщил Госпогранкомитет республики. "Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) с 14:00 прекратили оформление пропуска транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. В Госпогранкомитете Белоруссии добавили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода сообщат дополнительно.

https://ria.ru/20250312/pogranichniki-2004467278.html

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в мире, латвия, белоруссия