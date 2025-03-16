https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами - РИА Новости, 16.03.2025
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами
Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:15:00+03:00
2025-03-16T03:15:00+03:00
2025-03-16T03:15:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585583259_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6811e096c15ee06e84a8da698fb4f530.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Черный кунжут – полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение каловых масс из кишечника", - сказала Багатова. Гастроэнтеролог рекомендует включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. "Для профилактики запоров этот продукт (черный кунжут – ред.) рекомендуется включить в рацион", - добавила Багатова.
https://ria.ru/20250315/redis-2005140260.html
https://ria.ru/20250312/vrach-2004439472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585583259_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_17f36c4b280d3f96ab7a7d2543a0c8d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами
Врач Багатова: черный кунжут богат аминокислотами и улучшает работу кишечника
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Черный кунжут – полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение каловых масс из кишечника", - сказала Багатова.
Гастроэнтеролог рекомендует включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.
"Для профилактики запоров этот продукт (черный кунжут – ред.) рекомендуется включить в рацион", - добавила Багатова.