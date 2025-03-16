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Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами - РИА Новости, 16.03.2025
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03:15 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами - РИА Новости, 16.03.2025
Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами
Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:15:00+03:00
2025-03-16T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Черный кунжут – полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение каловых масс из кишечника", - сказала Багатова. Гастроэнтеролог рекомендует включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. "Для профилактики запоров этот продукт (черный кунжут – ред.) рекомендуется включить в рацион", - добавила Багатова.
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Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами

Врач Багатова: черный кунжут богат аминокислотами и улучшает работу кишечника

© Pixabay / Pixabay / EnotovyjБелый и черный кунжут
Белый и черный кунжут - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Pixabay / Pixabay / Enotovyj
Белый и черный кунжут. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Черный кунжут – полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение каловых масс из кишечника", - сказала Багатова.
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Гастроэнтеролог рекомендует включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.
"Для профилактики запоров этот продукт (черный кунжут – ред.) рекомендуется включить в рацион", - добавила Багатова.
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