https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html

Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами

Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами - РИА Новости, 16.03.2025

Врач назвала продукт, богатый незаменимыми аминокислотами

Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:15:00+03:00

2025-03-16T03:15:00+03:00

2025-03-16T03:15:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Черный кунжут – полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение каловых масс из кишечника", - сказала Багатова. Гастроэнтеролог рекомендует включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. "Для профилактики запоров этот продукт (черный кунжут – ред.) рекомендуется включить в рацион", - добавила Багатова.

https://ria.ru/20250315/redis-2005140260.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество