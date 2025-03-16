https://ria.ru/20250316/printsessa-2005072372.html

Принцесса из прошлого: как находка в шахте стала "государственной тайной"

Принцесса из прошлого: как находка в шахте стала "государственной тайной" - РИА Новости, 16.03.2025

Принцесса из прошлого: как находка в шахте стала "государственной тайной"

В конце 60-х в Кемеровской области произошло удивительное событие. Как утверждает пресса, на местном угольном разрезе обнаружили загадочный саркофаг, а внутри — РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:00:00+03:00

2025-03-16T08:00:00+03:00

2025-03-16T08:05:00+03:00

кемеровская область

тисульский район

борис ельцин

ссср

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В конце 60-х в Кемеровской области произошло удивительное событие. Как утверждает пресса, на местном угольном разрезе обнаружили загадочный саркофаг, а внутри — тело женщины. Ученые якобы заявили: ее возраст — 800 миллионов лет, что полностью опровергает теорию Дарвина. Однако вскоре все следы таинственной находки были уничтожены, а свидетели начали погибать при странных обстоятельствах. Что случилось на самом деле и почему эта история до сих пор будоражит умы — в материале РИА Новости.Рассказ полковника КГБВ 2002-м в газете "Хакасия" вышла статья "Дама, которой 800 миллионов лет" о сенсационной находке в Кемеровской области. Мол, она переворачивает "все наши представления о происхождении человека".В материале приведен рассказ некоего "полковника КГБ СССР, который много лет проработал в секретном отделе". А в 1991-м ушел в отставку — в знак протеста против прихода к власти Бориса Ельцина.Со слов офицера, началось все в сентябре 1969-го в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области. Там на угольном разрезе проводили взрывные работы. И примерно на глубине 70 метров горнорабочий Карнаухов обнаружил двухметровый мраморный саркофаг. Что примечательно, изумительной механически точной выделки.Саркофаг подняли на поверхность и стали открывать, долбя по краям окаменевшую от времени смолу. От солнечного света "замазка" потекла. Кто-то из рабочих решил попробовать ее на вкус — и, как утверждал полковник, "из-за этого через несколько месяцев сошел с ума".Прекрасная незнакомкаОткрыв саркофаг, рабочие обнаружили невероятно красивую женщину. На вид лет тридцати, с тонкими европейскими чертами лица и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Она находилась в розовато-голубой кристально прозрачной жидкости, которая и сохранила тело нетронутым.В изголовье лежал черный прямоугольный и закругленный с одного края металлический прибор, похожий на сотовый телефон, размером десять на двадцать пять сантиметров.Саркофаг простоял открытым несколько часов. Посмотреть на чудо сбежалось все село. Сообщили в райцентр, приехали чиновники, пожарные, военные, милиция. Затем прилетел вертолет и забрал находку в Новосибирск.Через пять дней в Ржавчик прибыл пожилой профессор и прочел в сельском клубе лекцию о результатах лабораторных исследований поразившей всех находки.Сотни миллионов лет назадПрофессор объяснил, что возраст захоронения якобы составляет 800 миллионов лет. И находка, уверял он сельчан, полностью опровергает теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны.Также он рассказал, что рассматривалась инопланетная версия появления саркофага. Однако, по его словам, генетический анализ тела показал "стопроцентную однотипность с современным русским человеком".Лектор уехал, а через пару недель Тисульский район внезапно оцепили военные. Место, где нашли саркофаг, тщательно перекопали и завалили землей.Поначалу жители пытались прояснить ситуацию, писали письма в разные инстанции. Но когда в течение года один за другим в автокатастрофах погибли все шесть "первооткрывателей" захоронения, оставшиеся в живых свидетели решили замолчать.Звонок из спецслужбСтатья из газеты "Хакасия", где была изложена эта версия, быстро завирусилась. Постепенно появились разоблачения. И без того очень сомнительную историю тщательно разобрали и полностью опровергли. Однако споры не утихали.Масла в огонь подлили и различные телесюжеты. В одном из них, который вышел на РЕН ТВ, показали единственного живого участника тех событий — геолога угольного разреза Владимира Подрешетникова. Тот даже заявил, что этот саркофаг не единственный. Еще два, "возрастом 200 миллионов лет", якобы нашли в нескольких километрах от разреза.После выхода сюжета Олег Кулишкин, автор нашумевшей статьи, поблагодарил телеканал "за мужественный поиск правды". И рассказал, что на следующий день после публикации в 2002-м его сбила машина. А потом якобы позвонили из ФСБ и заявили, что он "обнародовал страшную государственную тайну".Никаких тому доказательств журналист не привел. Но "тисульская принцесса" все равно стала культурным феноменом. У въезда в Ржавчик даже установили билборд с изложением легенды. Так крошечное село прославилось на весь мир.

кемеровская область

тисульский район

ссср

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кемеровская область, тисульский район, борис ельцин, ссср